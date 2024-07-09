Верховный суд Дагестана арестовал экс-главу Сергокалинского района республики Магомеда Омарова, двое сыновей которого совершили теракт в городах региона 23 июня, арестовали до 5 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда

«В Советский районный суд Махачкалы поступило ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Магомеда Омарова», — говорится в сообщении пресс-службы.

Бывший глава Сергокалинского района обвиняется по двум статьям — об отмывании средств в крупном размере (п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По первой статье ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Магомед Омаров является отцом двух из шести боевиков, которые 23 июня совершили теракт в городах Дагестана. Кроме того, участником вооруженного нападения стал и один из племянников Омарова.

Экс-главу Сергокалинского района задержали в тот же день, спустя два дня суд поместил его под административный арест по статье о мелком хулиганстве. 5 июля председатель ОНК Дагестана сообщил, что Омаров вышел на свободу, однако уже на следующий день его задержали по подозрению в мошенничестве.

«Известия» и «АиФ Дагестан» писали, что дело против Омарова может быть связано с фиктивным трудоустройством граждан в местную газету. Таким образом глава района занимался хищением бюджетных средств, отмечали источники изданий.

Кроме того, по административной статье о мелком хулиганстве правоохранители в конце июня арестовали также и других шестерых сыновей Омарова. 8 июля председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил об их освобождении.