Бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали в его доме в селе Сергокала, сообщил в своем телеграм-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) республики Шамиль Хадулаев. По данным СМИ, чиновник подозревается в совершении экономических преступлений.

4 июля Омаров вышел на свободу после десятидневного административного ареста по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Поводом для заключения под стражу стала нецензурная брань, произнесенная им на улице. По словам Хадулаева, чиновника задержали в ночь на 6 июля в его доме в селе Сергокала и «сразу увезли в Махачкалу».

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что в этот раз Омарова задержали по подозрению в экономических преступлениях. Источник РИА Новости сообщил, что чиновник подозревается в отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК).

В то же время собеседник «Известий» утверждает, что Омаров проходит фигурантом по уголовному делу о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159 УК). Помимо него, по этому делу проходят еще трое подозреваемых.

«Известия» со ссылкой на данные следствия пишут, что Омаров будучи главой Сергокалинского района вместе с подельниками в период с 2016 по 2022 год похитил около 697 тыс. рублей, пользуясь служебным положением. Фигуранты дела фиктивно трудоустраивали жителей села Сергокала в редакцию местной газеты, которая функционировала как муниципальное бюджетное учреждение. При этом трудоустроенные фактически не выполняли никаких работ, а их зарплата поступала Омарову, пишут «Известия».

О том, что Омаров, по версии следствия, был организатором схемы хищения бюджетных средств, выделенных районной газете «К изобилию», в конце июня писал «АиФ-Дагестан» со ссылкой на источник. Издание указывало, что полученные экс-главой района деньги якобы шли на оплату его охраны.

По данным «АиФ-Дагестан», схема с трудоустройством в газету — не единственная махинация, к которой имел отношение Омаров. Источник издания сообщил, что силовиков заинтересовала законность передачи участка его приемному сыну Ахсабару Абдулкадырову в центре Сергокалы. Земля использовалась для коммерческой деятельности, говорится в материале.

Кроме того, «АиФ-Дагестан» пишет, что Омаров не принял на баланс района реабилитационный центр для детей, построенный в Сергокале в 2010 году. В 2021-м он переоформил здание на подставное лицо, утверждает источник издание. Сейчас помещение сдается в аренду под склады и производственный цех.

По данным СМИ и телеграм-каналов, сыновья Омарова Осман и Адиль были участниками вооруженного нападения на церкви и синагоги 23 июня. В списках нападавших также фигурировали племянники чиновника — Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев. Дагестанские власти сообщали, что всего было шесть боевиков, их убили во время контртеррористической операции.

После терактов в Дагестане Омарова сняли с должности главы района и исключили из «Единой России». Как писал телеграм-канал Baza, на допросе он заявил, что некоторые его сыновья и племянник были ваххабитами.

Всего у Магомеда Омарова восемь сыновей. Шестерых из них в конце июня отправили под административный арест по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).

В результате терактов в Дагестане погибли 22 человека, в том числе 15 полицейских и один сотрудник Росгвардии. Более 40 человек пострадали.