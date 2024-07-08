Арестованные сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова вышли на свободу, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев. Они являются братьями боевиков, совершивших нападение на церкви и синагоги 23 июня.

«Все сыновья экс-главы Сергокалинского района М. Омарова, которые отбывали наказание по административному аресту, уже освобождены», — написал Хадулаев в своем телеграм-канале.

Об аресте шестерых сыновей Омарова стало известно в конце июня — источник в силовых структурах региона говорил агентству ТАСС, что они арестованы по административной статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).

Двое других сыновей Омарова, Осман и Адиль, стали участниками нападения на Махачкалу вечером 23 июня. Телеграм-канал Baza отмечал, что они, предварительно, были убиты при отражении атаки. РИА Новости сообщало со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики, что преступную группу, организованную для совершения терактов в Дагестане, создал Осман Омаров.

Еще один из убитых нападавших — Али Закаригаев — приходился Омарову-старшем племянником. Он возглавлял региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Сергокалинском районе и на следующий день после атаки был посмертно исключен из партии.

Сам Омаров-старший был задержан еще в день теракта, спустя два дня суд поместил его под административный арест по статье о мелком хулиганстве. 5 июля председатель ОНК Дагестана сообщил, что Омаров вышел на свободу, однако уже на следующий день его задержали по подозрению в совершении экономических преступлений.

В правоохранительных органах региона говорили ТАСС, что Омаров задержан по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация или отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, организованной группой).

В ходе атак в Дербенте и Махачкале 23 июня группа вооруженных людей обстреляла синагоги и православные церкви, а также пост ДПС. Жертвами терактов стали 22 человека, в том числе 17 полицейских, еще 46 человек получили ранения.

Следственный комитет (СК) после вооруженных нападений завел уголовные дела по статьям о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконном хранении и хищении огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 222, пп. «а», «б» ч. 4 ст.226 УК РФ).