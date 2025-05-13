Лефортовский суд Москвы частично удовлетворил иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю*. Об этом написала в своем телеграм-канале сама Мизулина.

«Суд признал, что в 5 видео в социальных сетях VK и YouTube, распространенных блогером Лебедевым и иноагентом Дудем*, содержится информация, которая не соответствует действительности и порочит честь, достоинство и деловую репутацию. Суд обязал ответчиков удалить данные видео», — сообщила она.

Глава Лиги безопасного интернета рассказала, что решением суда Лебедев должен будет выплатить 300 тысяч рублей, а Дудь* — 200 тысяч рублей за нанесенный моральный вред. Мизулина отметила, что направит все вырученные деньги в Общероссийский народный фронт на поддержку участников специальной военной операции.

«Таким образом, иноагент, который выступает против СВО и занимается дискредитацией российской армии, материально поддержит наших бойцов. Девочек обижать нельзя. Замучаетесь пыль глотать», — заключила глава Лиги безопасного интернета.

Помимо этого, суд также постановил обязать Дудя* удалить фрагмент видеоролика, где Лебедев нецензурно искажает фамилию Мизулиной, и взыскать с журналиста судебные расходы в размере 77 тысяч рублей. Полная сумма взыскания, заявленная в иске, составляла 10 млн рублей — суд постановил отказать истцу в удовлетворении прочих требований, пишет ТАСС.

Интервью Лебедева Юрию Дудю* было опубликовано 1 августа 2024 года. Комментируя свое высказывание, содержавшее нецензурную версию фамилии Мизулиной, дизайнер объяснил, что пользовался «эзоповым языком для описания турбо-патриотов». Он также выразил уверенность в том, что государство «должно с такими людьми бороться» и назвал деятельность главы Лиги безопасного интернета «инфотерроризмом».

Позднее Лебедев выложил в соцсетях видеоролик с извинениями, однако Мизулина не приняла их и пообещала добавить опубликованное дизайнером видео в «предмет искового заявления».

* внесен Минюстом в список иностранных агентов