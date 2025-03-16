Европейские страны обсуждают возвращение обязательной военной службы. Литва, Швеция и Латвия возобновили воинскую повинность — и некоторые говорят, что остальная Европа должна последовать их примеру.

«Российская армия сегодня больше и лучше, чем 24 февраля 2022 года», — говорит научный сотрудник Института политических наук (ИПН) Гейдельбергского университета Александр Бурилков.

По данным исследования, которое проводил Бурилков для аналитического центра Bruegel и Кильского института, Европе может потребоваться еще 300 тысяч человек в дополнение к 1,47 млн ​​действующих военнослужащих.

«Призыв на военную службу должен сыграть свою роль в формировании столь большого количества новых войск», — считает эксперт.

Но многие страны, включая Францию ​​и Великобританию, испытывают трудности с набором и удержанием численности военнослужащих. Возвращение какой-либо формы национальной службы — обязательной или добровольной — может оказаться еще более сложной задачей.

После холодной войны большинство европейских стран отменили обязательную воинскую повинность. Только девять стран — Греция, Кипр, Австрия, Швейцария, Дания, Эстония, Финляндия, Норвегия и Турция — никогда от нее не отказывались.

По данным опроса, опубликованного в субботу Ipsos-CESI, большинство французов в целом поддерживают восстановление военной службы (86%) и даже воинской овинности (53%). Опрос YouGov показал, что большинство жителей Германии (58%) также поддерживают обязательную военную службу для молодежи, в то время как мнения итальянцев и британцев разделились, а большинство испанцев (53%) выступают против.

Во Франции и Германии большинство поддерживает обязательную военную службу для молодых людей:

Франция: 68%

Германия: 58%

Италия: 49%

Великобритания: 43%

Испания: 42%

Однако исследования также показывают, что многие европейцы не готовы защищать свои страны на поле боя.

«В либеральном обществе введение воинской повинности стало практически невозможным. Пока не произойдет вторжение, политические издержки от введения санкций в отношении тех, кто не подчиняется призыву, кажутся немыслимыми», — считает Бенедикт Шерон, французский эксперт, изучающий связи между обществом и вооруженными силами.

Литва возобновила воинскую повинность в 2015 году, после присоединения Крыма к России. В 2017 году ее примеру последовала Швеция, в 2023 году — Латвия. Однако большинство из пяти европейских стран, несущих наибольшие расходы в НАТО, — Франция, Германия, Великобритания, Италия и Польша — не планируют делать службу в своих вооруженных силах обязательной.

Однако Польша, отменившая воинскую повинность в 2008 году, недавно объявила о планах с 2027 года запустить военную подготовку по 100 тысяч гражданских лиц в год на добровольной основе с системой «мотивации и стимулирования».

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что выступает за повторное введение обязательного года, в течение которого молодые люди проходили бы либо военную, либо общественную службу. Министр обороны Италии Гвидо Кросетто исключил повторное введение воинской повинности, но поддержал идею создания резервных сил.

В Великобритании последние призывники были демобилизованы в 1963 году, и правительство не планирует менять курс. «Мы не рассматриваем возможность введения воинской повинности, но, конечно, мы объявили о значительном увеличении расходов на оборону», — заявил министр Пэт Макфадден.

Во Франции, где обязательная военная служба была упразднена в 2001 году, президент Эмманюэль Макрон ищет способы поощрить молодежь служить. Он заявил 15 марта, что в стране больше нет «логистики» для повторного введения воинской повинности, но надо «рассмотреть способы мобилизации гражданского населения». По словам французского военного историка Мишеля Гойя, повторное введение всеобщей воинской повинности «означало бы преобразование значительной части армии в учебные центры».

Исследователи утверждают, что западноевропейским политикам следует поучиться у стран Северной Европы и Балтии, особенно Финляндии и Швеции. Финляндия, в частности, располагает одними из крупнейших резервных сил в Европе. Политика президента США Дональда Трампа может побудить Западную Европу к изменению взглядов на армию, предполагает Гойя.

По его мнению, европейцы внезапно осознали свою уязвимость: «Только в отлив вы узнаете, кто плавал голым. Американское море отступает, и многие европейские страны говорят себе, что в конечном итоге они немного уязвимы».

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал европейские страны «безусловно» ввести воинскую повинность, поскольку континент «довольно слаб» в военном отношении. По словам латвийского лидера, европейским странам также следует увеличить расходы на оборону на фоне «взлетов и падений» в отношениях с США после прихода к власти Дональда Трампа. Летом 2024 года о возможности вернуть воинскую повинность в Великобритании заявлял Риши Сунак.