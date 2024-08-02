Кандидат на пост президента США от Республиканской партии и бывший глава Белого дома Дональд Трамп призвал американские власти предоставить больше информации о деталях сделки по обмену заключенными с Россией. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«И когда они собираются обнародовать детали обмена заключенными с Россией? Сколько человек мы получили от них и наоборот? Заплатили ли мы за это деньги? А они нам (снимаю этот вопрос, потому что однозначный ответ «нет»)? Освобождаем ли мы убийц и бандитов?» — задался вопросами Трамп.

Свой интерес экс-президент объяснил тем, что без его участия США «никогда не заключают выгодных сделок, особенно в обмене заложниками». Политик добавил, что при его посредничестве было возвращено много заложников, а также что он «никогда не давал противоположной стороне ничего».

Трамп отметил, что американские переговорщики, по его мнению, являются «позором».

Обмен заключенными

1 августа состоялся масштабный обмен заключенными. В сделке приняли участие по меньшей мере семь стран — Россия, Беларусь, США, Германия, Польша, Словения и Норвегия. Всего в обмене участвовали 26 человек. России были переданы 10 человек, в том числе двое детей, Германии — 12, США — четыре.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), американские чиновники, дипломаты и сотрудники ЦРУ продолжительное время вели переговоры с европейскими и ближневосточными странами, в которых также находились осужденные российские граждане, чтобы включить их в списки на обмен.

Как пишет WSJ, ключевым эпизодом в подготовке обмена стали телефонный звонок президента США Джо Байдена премьер-министру Словении Роберту Голобу. По информации издания, американский лидер позвонил словенскому премьеру 21 июля, примерно за час до объявления о выходе из президентской гонки. В результате Словения смогла предоставить для обмена двух граждан России — Артема и Анну Дульцевых, которые были осуждены в стране за шпионаж.

В конце июля директор ЦРУ Уильям Бернс договорился с турецкими коллегами о деталях логистики обмена, пишет WSJ.

По информации газеты, США на протяжении года пытались договориться с Россией об освобождении репортера WSJ Эвана Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана без включения в сделку экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова, однако «высокопоставленные представители российской разведки дали ясно понять, что без него сделки не будет».