Власти Ленинградской области запретили публиковать фотографии и видеоматериалы с последствиями атак беспилотников. Решение приняли еще 4 марта на заседании оперативного штаба региона после атаки дронов в начале месяца, а также после публикации губернатором региона Александром Дрозденко кадра «уничтожения воздушной цели».

Согласно протоколу заседания, запрет «на публикацию и распространение информации, в том числе фото и видео материалов», о последствиях применения беспилотников будет действовать «постоянно». Кроме того, оперштаб на постоянной основе запретил распространение любых данных, которые позволяют раскрыть места нахождения сил и средств Минобороны России, а также важные объекты инфраструктуры.

Вместе с тем документ предписывает до 15 марта разработать нормативный акт, который будет предупреждать и устанавливать административную ответственность в случае нарушения запретов.

Заседание оперативного штаба Ленобласти состоялось после атаки беспилотников на регион в ночь на 2 марта. По информации телеграм-канала «112», дрон врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге, после чего раздался взрыв. В результате повреждения получили два многоквартирных дома, шесть человек обратились за медпомощью.

После атаки губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опубликовал в своем телеграм-канале «момент уничтожения воздушной цели». Он отметил, что цели находились над акваторией и побережьем Финского залива. Кроме того, средства ПВО сработали в Ломоносовском районе Ленинградской области, поделился Дрозденко, подкрепляя данные видеофрагментом.

В середине февраля оперативный штаб региона из-за угроз атак дронов ввел запрет на проведение мероприятий вне помещений. По этой же причине в Ленобласти официально запретили проведение митингов.