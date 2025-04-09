Заработная плата ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, которая была задержана по уголовному делу о мошенничестве, на протяжении последних лет увеличивалась на 2 млн рублей ежегодно, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, заработная плата ректора ПсковГУ Натальи Ильиной за последние три года увеличилась примерно в два раза, ежегодно ее зарплата увеличивалась примерно на 2 млн рублей», — пишет агентство.

Сейчас следствие устанавливает точную сумму, которую ректор получила за последний год.

«Кроме того, пять лет назад Ильина официально задекларировала доход в 15 млн рублей», — подчеркнул собеседник агентства.

Ректора ПсковГУ Наталью Ильину задержали во вторник, 8 апреля, по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По данным следствия, Ильина оформила на работу «несуществующего сотрудника», через которого присвоила около 10 млн рублей.

По информации «РИА Новости», в 2020 году Ильина задекларировала более 15 млн рулей, а спустя год — 3,2 млн рублей и квартиру. Из деклараций следует, что в 2019 году Ильина заработала 2,7 млн рублей, ее муж — 620 тыс. рублей. В документах говорится, что ректор ПсковГУ владела автомобилем Toyota RAV4, ее муж — Nissan TIIDA, в пользовании было несколько квартир на 78, 50,8 и 113,4 кв. м.

С апреля 2019 года Ильина занимала пост и.о. ректора ПсковГУ, летом 2020-го ее избрали ректором. Награждена почетной грамотой Минобрнауки, имеет звания почетного работника высшего профессионального образования, заслуженного работника образования Ульяновской области.

13 марта 2025 году суд в Нижнем Новгороде арестовал директора нижегородского филиала РАНХиГС, депутата регионального парламента Александра Парамонова по делу о взяточничестве в особо крупном размере. С 2019 по 2025 год Парамонов вместе с подчиненным получил от студента более 1 млн рублей за «незаконные действия по оформлению документов о поступлении лиц в учебные заведения». Директор нижегородского филиала РАНХиГС пробудет под стражей до 9 мая 2025 году.