Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в разговоре с RTVI подверг жесткой критике сенатора Андрея Клишаса за слова о том, что мигранты «хотят жить не с нами, а вместо нас».

«Куда еще — похлеще давай! Клишаса, по-моему, судя по его телеграм-каналу, больше интересуют собаки, чем люди, он бы занимался бы ими, не лез бы в те вопросы, в которых он, кроме самопиара, ничего не понимает!» — сказал Затулин.

В ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме сенатор Андрей Клишас назвал одной из причин роста уголовной преступности в России то, что мигранты “хотят жить не с нами, а вместо нас”, сообщает «Бизнес-online».

«Основная задача законодательства — создать правила, которые заставят приезжих адаптироваться к тем условиям, которые есть в Российской Федерации. Не может быть никакого отдельного законодательства для мигрантов, они должны жить по нашим законам. <…> Пока эта ситуация не изменится, проблемы с уголовной преступностью будут только нарастать», — сказал Клишас.

В рамках той же сессии ПМЮФ глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выразил сожаление в связи с тем, что его ведомство не может выступать с законодательными инициативами для урегулирования ситуации в миграционной среде.

В ходе дискуссии Бастрыкин также поинтересовался, «когда хорошие законы примет наша Государственная дура», что вызвало шквал негативной реакции со стороны официальных лиц.

Позднее в ведомстве пояснили, что Бастрыкин не преследовал цель оскорбить кого-либо, а стремился привлечь внимание к необходимости изменений миграционного законодательства.