Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе Дня защиты детей с 1 июня на 20 ноября. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Свое решение он объяснил реализацией положения Конвенции о защите прав детей и тем фактом, что Всемирный день ребенка приходится на 20 ноября.

Согласно указу, День защиты детей на Украине будут отмечать ежегодно 20 ноября — в эту дату в некоторых странах Западной Европы празднуется Всемирный день ребенка. В документе указано, что перенос связан с реализацией положения Конвенции о защите прав детей, а цель нововведения — «охрана детства как общенационального приоритета» украинского государства.

Одновременно с этим Зеленский отменил указ бывшего президента Украины Леонида Кучмы от 30 мая 1998 года, который предписывал отмечать День защиты детей 1 июня. В эту дату один из старейших международных праздников — празднуют в России, некоторых постсоветских странах, Китае, Болгарии.

Международный день защиты детей был учрежден в 1949 году на Женевской сессии Международной демократической федерации женщин.

Политолог Сергей Марков назвал перенос Дня защиты детей на Украине «частью системы насильственной отмены русской идентичности».

«Зеленский ликвидировал день защиты детей 1 июня. И назначил его 20 ноября, когда день ребенка празднуется и в странах ЕС», — написал он в своем телеграм-канале.

Марков допустил, что Россия должна потребовать от Украины вернуть День защиты детей на прежнюю дату в рамках переговоров об урегулировании военного конфликта.

«Сегодня некому защитить права жителей Украины кроме России. И Россия должна требовать. Жестче! Россия как единственный гарант прав человека на Украине», — написал политолог.

В 2023 году Зеленский подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы вместо Дня Победы. Одновременно с этим украинский президент утвердил перенос Дня Победы на 8 мая, изменив название праздника на День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 — 1945 годов.