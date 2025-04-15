Нежелание президента Украины Владимира Зеленского праздновать День Победы демонстрирует его неуважение к памяти своего деда, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит телеграм-канал «Вы слушали маяк».

По словам Пескова, в Кремле не знают подробностей о планах Зеленского собрать 9 мая в Киеве высокопоставленных европейских чиновников.

«Сам тот факт, что Зеленский не хочет 9 мая праздновать День Победы, — это как минимум неуважение Зеленского к памяти своего деда, что, собственно, не новость», — сказал пресс-секретарь президента России.

Подобное отношение показывает, что Киев «болезненно воспринимает такие дни, как 9 мая», и «подчеркивает правоту» Москвы и президента России Владимира Путина, который «делает то, что делает и что нужно делать», заявил представитель Кремля.

В 2023 году Зеленский подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы вместо Дня Победы. Одновременно с этим украинский президент утвердил перенос Дня Победы на 8 мая, изменив название праздника на День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 — 1945 годов.

Песков также прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая накануне предостерегла лидеров стран Евросоюза и государства — кандидаты на членство в ЕС от участия в праздновании Дня Победы в Москве, призвав их вместо этого проявить солидарность с Украиной. Кремль обращает внимание на «ее весьма и весьма жесткие» высказывания, но не считает правильным давать оценку «этим угрозам», отметил пресс-секретарь главы государства.

«Оценку этим угрозам нужно давать тем суверенным государствам, которым она угрожает. И, как нам представляется, в Европе есть государства, которые не приемлют такую риторику», — добавил Песков.

Российские власти будут рады видеть в Москве 9 мая «всех, кто готов разделить с нами гордость и радость этого дня», продолжил представитель Кремля. Эти чувства, по словам Пескова, «должны быть важны для всех народов Европы и мира». «Это необходимо для будущего всего мира и особенно Европы», — подчеркнул он.

Как отметил Песков, на празднование Дня Победы в Москве ожидается приезд более 20 глав государств и правительств.

«Мы будем рады видеть здесь всех, кто готов с нами отмечать эту грандиозную дату. Особенно она важна именно сейчас, когда в Европе снова поселился нацизм и когда в Европе мы не видим единодушного желания искоренить его незамедлительно. День этот архиважен», — указал пресс-секретарь президента.

О готовности приехать в Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне уже заявили лидеры нескольких государств:

— премьер Словакии Роберт Фицо,

— президент Сербии Александр Вучич,

— президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва,

— президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,

— президент Палестины Махмуд Аббас,

— председатель КНР Си Цзиньпин,

— премьер Индии Нарендра Моди,

— президент Беларуси Александр Лукашенко,

— премьер Армении Никол Пашинян,

— президент Таджикистана Эмомали Рахмон,

— президент Кубы Мигель Диас-Канель,

— президент Республики Сербской Милорад Додик,

— генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам,

— президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре,

— президент Киргизии Садыр Жапаров,

— президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев,

— президент Венесуэлы Николас Мадуро.