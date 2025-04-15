В двухдневных переговорах по вопросам безопасности в Черном море, которые проходят в Анкаре, принимают участие представители Турции, Франции, Великобритании и Украины. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Одессе.

«В Турции проходит встреча военных по вопросу безопасности в Черном море. Это касается прежде всего «коалиции желающих», соответствующих шагов. Там будут представители Европы, которые были определены на саммите в Париже — это Британия, Франция, обязательно присутствие Украины и принимающая сторона, Турция», — сказал он.

По словам Зеленского, прошло уже несколько встреч «коалиции желающих» в разных форматах, в том числе по безопасности в Черном море.

В воскресенье, 13 апреля, телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в Министерстве обороны Турции сообщил, что 15—16 апреля в Анкаре запланированы переговоры представителей России и Украины по безопасности судоходства в Черном море. По данным телеканала, во встрече якобы должны были принять участие «представители военных ведомств иностранных государств». Однако глава МИД Украины Андрей Сибига позднее опроверг эту информацию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 14 апреля, оставил без комментариев сообщения турецких СМИ о якобы планирующихся переговорах Москвы и Киева в Анкаре.

РИА Новости со ссылкой на источник в минобороны Турции сообщило 15 апреля, что в Анкаре под эгидой ведомства началась двухдневная встреча по безопасности в Черном море. Российского представителя, по данным агентства, среди участников нет.

Турецкие власти не раз предлагали использовать страну в качестве площадки для переговоров Украины и России, поскольку Турция имеет отношения с обоими государствами.

24 марта в Эр-Рияде состоялись первые консультации представителей США и России по теме обеспечения безопасности судоходства в Черном море и возобновления там мирной торговой деятельности. При этом Москва выдвинула несколько условий, в частности, она настаивает на снятии ограничений с российских экспортеров сельхозпродукции и переподключении российских банков, включая Россельхозбанк, к SWIFT. Евросоюз отказался это сделать.

На следующий день министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва выступает за возобновление черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме. Глава ведомства заявил, что России будут нужны четкие гарантии при возобновлении черноморской инициативы.

«И гарантии могут быть, учитывая печальный опыт договоренностей просто с Киевом, гарантии могут быть исключительно результатом приказа из Вашингтона Зеленскому и его команде делать так и не иначе», — сказал Лавров.

По его мнению, в вопросах реализации черноморской инициативы «Запад делал все, чтобы как можно больше выгораживать Украину и как можно больше наказывать Российскую Федерацию».