Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что предлагал премьеру Словакии Роберту Фицо денежную компенсацию потерь из-за отмены транзита российского газа, но тот ответил отказом. Сам Фицо ранее обвинил Зеленского в попытке подкупа.

Зеленский считает, что украинская сторона «борется за свои жизни», тогда как Фицо «борется за деньги». Эти деньги едва ли предназначены для Словакии, поскольку «теневые соглашения с [президентом России Владимиром] Путиным — это либо торговля государственными интересами, либо работа ради личной выгоды», полагает украинский президент.

«Мы дали ему предложение и по возможной компенсации для словаков — именно для словаков — потерь от российского транзита, и по альтернативам по транзиту — любого другого газа, не российского, по запросу Еврокомиссии. Мы готовы были это делать», — сообщил Зеленский в соцсети X.

По его словам, Фицо «не захотел компенсации для словаков» и «не хочет сотрудничать с Еврокомиссией». «Ему в Москве почему-то выгоднее. Все в Европе понимают почему, нет тех, кто не понимает», — написал Зеленский.

Версия Фицо

Сам Фицо ранее обвинил Зеленского в том, что тот предлагал ему €500 млн из российских активов за поддержку членства Украины в НАТО. По его словам, этот вопрос был поднят после того, как он сказал, что Словакия из-за остановки соглашения о транзите российского газа через Украину может потерять около €500 млн в год.

«[Зеленский] спросил меня, проголосую ли я за членство [Украины] в НАТО, если он отдаст мне €500 млн российских активов, и, конечно, я ответил: “Никогда”», — заявил Фицо.

Зеленский называл «стыдными» рассуждения Словакии о деньгах в условиях военного конфликта. «Когда Словакия сегодня поднимала этот вопрос и говорила, что она теряет деньги, это стыдно. Мы теряем больше. Стыдно говорить о деньгах во время войны, потому что мы теряем людей», — отмечал украинский президент.

Фицо в воскресенье, 22 декабря, прилетел в Москву и встретился в Кремле с Путиным. Лидеры двух государств обменялись мнениями по Украине, еще одной темой беседы стали энергетика и газ, сообщили в Кремле.

Зеленский резко раскритиковал визит Фицо в Москву, написав в соцсети X, что поездкой должны заинтересоваться словацкие правоохранительные органы и спецслужбы.