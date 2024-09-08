Украинский президент Владимир Зеленский назначил Ирину Верещук, ранее занимавшую пост министра реинтеграции неподконтрольных территорий Украины, на должность заместителя главы офиса президента. Указ об этом опубликован на сайте главы государства.

О том, что Верещук покинет должность министра реинтеграции, стало известно 4 сентября. Верещук тогда написала в своем телеграм-канале, что, по словам Зеленского, она ему нужна в офисе президента Украины.

Позже, 5 сентября, она опубликовала свое последнее выступление в Верховной раде в качестве министра реинтеграции. Она описала почти три года работы на этой должности как «нелегкое время».

«Были достижения, были и ошибки. Но я и моя команда работали искренне и самоотверженно», — заявила Верещук и поблагодарила народных депутатов за поддержку, критику и доверие.

Ирине Верещук 44 года. Должность министра реинтеграции она заняла в ноябре 2021 года, сменив на этом посту Алексея Резникова, который занял пост министра обороны Украины и пробыл на нем до 2023 года. До того как занять пост министра Верещук баллотировалась на должность мэра Киева от партии «Слуга народа». Как пишет 24 канал, на предвыборную кампанию кандидат потратила 22 млн гривен. На выборах она получила 5,44% голосов.

Новые должности получили также:

— экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, который стал внештатным советником президента по стратегическим вопросам;

— экс-глава Закарпатской областной военной администрации Владимир Микита, который, как и Верещук, занял пост заместителя руководителя офиса президента;

— журналист Дмитрий Литвин, назначенный советником президента по вопросам коммуникации.

5 сентября Верховная Рада проголосовала за увольнение министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Его отставку поддержали 240 депутатов. По данным Bloomberg, после ухода с поста Кулеба сосредоточится на укреплении связей Киева с НАТО.

Зеленский объяснял необходимость кадровых изменений усилением некоторых направлений в правительстве. По его словам, осень «будет чрезвычайно важной», и государственные институты «должны быть настроены так», чтобы Украина достигла необходимых результатов.