Украина и США договорились в Эр-Рияде о «тишине на море» и свободном судоходстве, заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина». Он отметил, что Киев и Вашингтон обсудили вопрос взаимных с Москвой запретов ударов по инфраструктуре.

«О чем мы договорились — что может быть тишина на море и свободное судоходство. <…> Важно, что мы проговорили отдельно с американской стороной относительно инфраструктуры, мы этому выделили много времени», — сказал он.

Одной из ключевых тем, добавил Зеленский, стала договоренность о запрете на удары по энергетической инфраструктуре. По его словам, украинская делегация передала США список объектов, требующих особой защиты.

Зеленский также сообщил, что если Россия, по версии Украины, нарушит договоренности, то Киев должен обратиться к Вашингтону со всеми «фактами и доказательствами», которые должны подтвердить эти утверждения. По его словам, мониторинг договоренностей будет осуществлять США, но могут привлекаться и третьи страны.

«Де-факто у нас договоренности с США — для нас они главные, кто отвечает за мониторинг. А какие это третьи страны <…> Это может быть Турция, если речь о море. Если речь об энергетике, то это может быть Саудовская Аравия. Пока что это “может быть”. Сегодня кто-то должен это мониторить», — объяснил он.

Украинский лидер отдельно отметил, что Киев и Европа согласны с отправкой на Украину военного контингента, но расходятся в количестве и других технических моментах. По словам Зеленского, эти вопросы будут обсуждаться. По его мнению, США могли бы принять участие в этом, «варианты этой роли есть».

23—25 марта в Эр-Рияде делегация США провела отдельные переговоры с российской и украинской сторонами об этапах прекращения огня.

По итогам переговоров министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев и Москва взяли на себя обязательство полностью отказаться от взаимных ударов по энергетической инфраструктуре. Также украинская сторона договорилась с США о помощи в возвращении пленных.

США заявили, что договорились с Москвой и Киевом о безопасном судоходстве в Черном море, восстановлении доступа РФ к мировому рынку сельхозпродукции, а также о том, что Россия и Украина прекратят наносить удары по энергоинфраструктуре друг друга (других объектов это не касается).

Россия сообщила, что обеспечение в Черном море безопасности судоходства будет осуществляться за счет досмотра коммерческих судов для того, чтобы избежать их использования в военных целях. В заявлении Украины и США о досмотре не говорится.

Также Москва заявила, что прекращение огня в регионе начнется после того, как будут сняты санкции с различных кредитных учреждений, в том числе с «Россельхозбанка» и их вновь подключат к SWIFT.

Кроме того, российская сторона отмечает, что должны сняты следующие ограничения: на проведение операций торгового финансирования, различных компаний-производителей, экспортеров продовольствия, работу страховых компаний с грузами продовольствия и удобрений, обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием и удобрениями, на поставки в РФ сельскохозяйственной техники и так далее.

В заявлении США о снятии санкций не говорилось, только о возвращении доступа России к международному рынку сельхозэкспорта. Также Москва уточнила, что запрет ударов по объектам энергоструктуры России и Украины действует 30 суток, начиная с 18 марта (то есть со дня, когда состоялся разговор Путина и Трампа). В заявлении Киева и Вашингтона конкретных дат не называлось.