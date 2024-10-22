Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается увольнять руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова и министра обороны Рустема Умерова. Об этом он сказал на встрече с журналистами 22 октября.

«Я не собирался это делать. Я не собирался менять Буданова. Информация эта ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса», — цитирует Зеленского «РБК-Украина».

Осенью в украинских СМИ появилась информация о том, что Буданова и Умерова могут отправить в отставку. Источник издания «Страна.ua» рассказал о «серьезном напряжении» между Будановым и руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком.

Замглавы комитета Верховной рады по нацбезопасности Юрий Мисягин, сославшись на главу Минобороны Украины, сообщил в начале октября, что отставка Буданова «не обсуждается».

«Forbes Украина» писал, что у главы ГУР «натянутые отношения» не только с Ермаком, но и с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Что касается министра обороны Умерова, то им в Киеве якобы недовольны из-за «хаоса» в ведомстве и ситуации с госзакупками, утверждали источники издания.