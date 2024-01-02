Для Украины «центром тяжести» военного конфликта с Россией в 2024 году станут Крым и Черное море. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в «новогоднем» интервью The Economist по Zoom.

По его словам, изоляция Крыма и снижение российского военного потенциала там «чрезвычайно важны». Успешная операция на этом направлении стала бы «примером для всего мира» и имела бы большой эффект внутри России, отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что цель по восстановлению первоначальных границ не изменилась и не будет меняться. Но, добавил Зеленский он больше не будет устанавливать временные рамки и давать обещания. Ближайшая сухопутная задача — «защита востока, спасение очень важных городов Украины на востоке и юге, Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона, Николаева», а также защита критически важной инфраструктуры, сообщил президент.

Говоря о возможности переговоров, Зеленский подчеркнул, что не видит «каких-либо фундаментальных шагов к миру со стороны России». По его мнению, если Россия посылает сигналы о желании заморозить конфликт, это значит, что «им нужна эта пауза». «Восстановить все свои силы. А затем, собрав все свои силы, перевернуть страницу этой войны», — считает украинский президент.

Зеленский также отметил, что Запад утратил «чувство срочности» в вопросе военного конфликта на Украине, а многие украинцы — «чувство экзистенциальной угрозы». По словам украинского президента, он пытается восстановить и то и другое. «Может быть, мы и не добились успеха [в 2024 году], как этого хотел мир. Может быть, все идет не так быстро, как кто-то представлял. Но идея, что мистер [Владимир] Путин побеждает, — это не более чем “чувство”», — подчеркнул Зеленский.

1 января российский президент Владимир Путин во время посещения госпиталя в Красногорске, где он общался с военнослужащими, отметил, что противники России «сдуваются». «Вы, наверное, на поле боя видите, что постепенно “сдуваются”. Когда снаряд летит — трудно понять, “сдуваются” они или нет, но в целом вы наверняка знаете: ситуация на поле боя меняется. Это несмотря на то, что весь так называемый в кавычках цивилизованный Запад с нами борется», — подчеркнул он.

В декабре 2023 года The New York Times написала со ссылкой на источники, что Путин якобы передает через посредников сигналы о готовности прекратить огонь и заморозить боевые действия на нынешних позициях. В комментарии изданию Дмитрий Песков отметил, что Россия по-прежнему готова к переговорам, «но исключительно для достижения своих целей».