Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за бездействия со стороны администрации бывшего президента США Джо Байдена в преддверии начала специальной военной операции, его страна оказалась вынуждена «сражаться в одиночку». Об этом он рассказал в интервью Fox News.

«Я лично просил президента Байдена и его команду, Госдепартамент, мы контактировали со всеми в Белом доме. Мы говорили: “Самыми эффективными санкциями будут превентивные. Поэтому дайте нам оружие сейчас”», — сказал он.

В ответ на это, по словам Зеленского, американская сторона обещала поставить оружие только в случае начала конфликта со стороны России.

«Я говорил: “Делайте все, что вы можете, сейчас” <…> Параллельно с этим я просил страны Евросоюза, и они не могли этого сделать без одобрения Соединенных Штатов, так как они всегда смотрят на Соединенные Штаты как на лидера», — отметил украинский лидер.

Подобное поведение западных партнеров привело к тому, что с началом специальной военной операции украинцы «остались сами по себе и сражаются в одиночку», сказал Зеленский.

Он также прокомментировал последние обращения действующего президента США Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину с призывами прекратить СВО. Зеленский заявил, что риторика Трампа «не просто жесткая, но справедливая и честная».

«Это именно то, чего боится Путин. Он не хочет, чтобы сильный Трамп поддерживал Украину, потому что тогда это будет сильная Украина», — пояснил он свои слова.

Зеленский также заявил, что «минские соглашения» не привели к заявленному результату и назвал ошибкой неучастие США в переговорах в «нормандском формате».

«Это была ошибка действовавшей тогда американской администрации. Если бы Америка принимала участие в тех переговорах, Америка бы заставила Путина заключить справедливый мир. Но Америка не была вовлечена. И я очень надеюсь, что президент Трамп не допустит, чтобы подобные соглашения были просто клочком бумаги», — отметил он.

Украинский лидер сказал, что его страна хочет положить конец конфликту, не хочет терять больше человеческих жизней и предпочитает разрешить ситуацию дипломатически, не на поле боя.

«Если у президента Трампа есть воля, чтобы принудить Путина к миру, он может это сделать. И если Соединенные Штаты окажут давление на Путина и вовлекут другие страны, глобальный Юг и Китай — я уверен, что будет достигнуто соглашение», — пояснил он.

Помимо этого, Зеленский заявил о необходимости более широких гарантий безопасности, так как гарантий от одной Европы «никогда не будет достаточно».

«Европейцы понимают, что без гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов, со стороны президент Трампа, этого будет недостаточно. Путин не боится Европы. К сожалению, это так», — отметил он.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена якобы пыталась убить российского президента. Он не стал приводить подробностей или аргументов в пользу этой версии, однако выразил уверенность в том, что для бывшей администрации США хаос был необходим как «защитный экран».

Комментируя это заявление, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что российские спецслужбы «на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности», а также принимают меры для охраны «лиц, которые находятся под государственной охраной, в первую очередь — главы государства.