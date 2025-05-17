Президент Украины Владимир Зеленский наряду с другими мировыми лидерами посетит интронизацию нового папы римского Льва XIV в Ватикане 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба Святого престола.

В мессе по случаю начала служения нового главы Римско-католической церкви примут участие более 150 делегаций со всего мира, отметили в Ватикане.

Зеленский приедет в Рим с супругой Еленой. В украинскую делегацию также войдут глава офиса президента Андрей Ермак и министра иностранных дел Андрей Сибига, передает итальянская телерадиокомпания RAI.

США будут представлять вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. В числе европейских лидеров интронизацию посетят президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает RAI.

В Ватикан также отправятся председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европарламента Роберта Метсола. Из числа правящих монархов на церемонию приедут король и королева Испании Филипп VI и Летиция, а также принц Монако Альбер и его супруга Шарлен. Британскую королевскую семью будет представлять принц Эдуард.

Российскую делегацию на интронизации папы римского возглавит министр культуры России Ольга Любимова, пишет ТАСС со ссылкой на список делегаций, распространенный Ватиканом. Глава Минкульта представляла Россию и на похоронах папы римского Франциска в апреле.

От Русской православной церкви на интронизацию поедет патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор, сообщил РИА Новости председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.

Новый папа и его позиция по Украине

Избрание нового папы римского состоялось 8 мая после смерти предыдущего главы Римско-католической церкви Франциска I. Его преемником стал американец Роберт Прево, взявший имя Лев XIV.

На своей первой воскресной мессе в новом статусе понтифик призвал к установлению мира на Украине. Он сказал, что «несет в своем сердце страдания любимого украинского народа» и призвал «приложить все усилия для скорейшего достижения истинного, справедливого и прочного мира». «Пусть все заключенные будут освобождены, а дети вернутся в свои семьи», — сказал он.

12 мая Лев XIV поговорил по телефону с Владимиром Зеленским. Украинский президент сообщил, что разговор был «очень теплым и по-настоящему содержательным». Зеленский поблагодарил папу римского за поддержку Украины и отметил, что в стране глубоко ценят его слова о необходимости достижения прочного справедливого мира.

Зеленский также проинформировал понтифика о предложении объявить 30-дневное перемирие в боевых действиях и о готовности Киева к дальнейшим переговорам об урегулировании «в любом формате». Президент Украины также пригласил папу римского приехать в страну.

Зеленский стал первым главой государства, о телефонном разговоре с которым избранного папы официально сообщил Ватикан, отмечает Reuters.

После российско-украинских переговоров в Стамбуле 16 мая папа римский предложил Ватикан в качестве площадки для прямой встречи двух сторон, заявил госсекретарь Святого Престола Пьетро Паролин. Итоги переговоров он назвал «трагичными».

«Мы надеялись, что процесс может начаться, пусть и медленно, но с мирного урегулирования конфликта, а вместо этого мы вернулись к началу. <…> Теперь посмотрим, что делать, но ситуация очень сложная, драматичная», — цитирует Паролина издание La Stampa.

В рамках своего визита в Рим на интронизацию нового папы Зеленский готов провести переговоры с «любыми другими мировыми лидерами», заявил Reuters глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Это прекрасное место для таких встреч. Встреча с Трампом стала тому подтверждением», — сказал Ермак.

Речь идет о разговоре Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане перед похоронами папы римского Франциска в конце апреля. Эта встреча стала первой между главами двух государств после февральской перепалки в Белом доме. Зеленский назвал беседу с Трампом в Ватикане «очень символичной» и «имеющей потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов». По его словам, обсуждались «чувствительные вопросы», в том числе достижение мира на Украине.

В Белом доме встречу назвали «очень продуктивной». Трамп после нее раскритиковал в своей соцсети Truth Social президента России Владимира Путина, заявив, что, «возможно, он не хочет прекращать войну, а просто поддакивает». Лидер США также не исключил введения вторичных санкций и новых ограничений против российских банков.