Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по трем престижным версиям Александр Усик заявил, что не знает, какой пояс президент Украины Владимир Зеленский принес на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне.

На пояс WBC с именем Усика на столе в Овальном кабинете Белого дома, в частности, обратил внимание боксерский журнал Ring, выложив соответствующее фото в соцсети X. В публикации указывается, что речь идет о подарке Зеленского Трампу. При этом визуально пояс отличается о того, который был на украинском боксере после победы над Тайсоном Фьюри в декабре 2024 года, отмечает РБК Спорт.

Издание Axios ранее писало, что Зеленский пообещал подарить Трампу чемпионский пояс Усика в ходе их телефонного разговора, состоявшегося 12 февраля.

Украинское издание «Обозреватель» опубликовало видео с Усиком с вечеринки по случаю дня рождения его дочери. В ролике боксера спрашивают, почему он здесь, а его пояс в Вашингтоне.

«Мои пояса все у меня дома. Какой пояс Зеленский подарил Трампу? Какой-то специальный пояс, думаю. Я знаю, что это за пояс, просто никому не могу рассказать. И не хочу», — отвечает Усик.

На них лидеры США и Украины планировали подписать соглашение о совместной добыче ископаемых в качестве компенсации США за оказанную Украине военную помощь. Однако во время встречи главы государств вступили в перепалку, в ходе которой Трамп и Вэнс обвинили Зеленского в неуважении к США. В результате подписание документа было сорвано.

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев счел неуместной демонстрацию Зеленским чемпионского пояса. По его словам, украинский президент сделал всё, чтобы награда ассоциировалась со скандалом, которым окончилась встреча с Трампом в Овальном кабинете.

«Я не знаю его [Трампа] отношения к Александру Усику, но мне кажется, что Зеленский ему все испортил — теперь этот пояс у Трампа будет ассоциироваться с дипломатическим скандалом и шоу, которое устроил Зеленский во время переговоров — это было опускание мировой дипломатии ниже плинтуса», — сказал Валуев в разговоре с ТАСС.

Валуев добавил, что принесенный Зеленским пояс «совершенно затерялся во флере политического шоу, которое устроил Зеленский».

«Это было, мягко говоря, некрасиво, даже мерзко. И если говорить о чемпионском поясе Усика, то у меня родилась такая аллегория: Дональд Трамп без боя забрал титул абсолютного чемпиона мира. Параллели действительно есть: Трамп — политик именно супертяжелого класса, не просто так он сейчас занялся сменой эпох во всем мире», — добавил депутат.

Встреча Зеленского и Трампа прошла в Вашингтоне 28 февраля. По ее итогам планировалось подписать соглашение о совместной добыче ископаемых на Украине в качестве компенсации за оказанную Киеву военную помощь. Однако во время встречи Зеленский и Трамп вступили в перепалку, в ходе которой американский президент и вице-президент Джей Ди Вэнс обвинили украинского лидера в неуважении к США, поскольку тот показал неготовность к мирному урегулированию военного конфликта. В результате подписание соглашения было сорвано.