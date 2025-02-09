Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому ITV News заявил, что готов к переговорам с Россией, и допустил, что конфликт с Москвой может быть закончен в 2025 году. Однако, добавил он, для этого у Киева должна быть уверенность в надежности обещаний США и Европы.

«Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, и они нас будут поддерживать и дадут нам гарантии безопасности, то я был бы готов к любому формату переговоров. <…> Справедливый настоящий мир для нас важен, но давайте сделаем какие-то шаги. Гарантии безопасности — тогда можно говорить об остановке горячей стадии войны. Поддержка нашей армии — тогда можно гарантировать, что завтра мы не останемся одни», — подчеркнул политик.

Зеленский отметил, что жители Украины очень хотят, чтобы конфликт завершился в этом году. Этого, по его мнению, желает и президент США Дональд Трамп.

«Я считаю, что сегодня для этого есть все возможности. На мой взгляд, Трамп хочет быстрого окончания войны. Быстрого или нет, мы не знаем, как это получится, но мы знаем, что надо быть сильным. Он сильный, но надо в союзе с европейцами действовать решительно», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский также заявил, что, несмотря на масштаб санкций против России, всегда остаются лазейки, которые позволяют смягчить последствия ограничений.

«Потому что всегда оставался такой gap — вводят санкции банковские, но не на все банки, на сельское хозяйство, но теневой флот работает. Сейчас ввели санкции против теневого флота. Но опять-таки не на все корабли, не на весь флот. Еще есть где работать», — подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский поблагодарил партнеров Украины, без которых ей было бы «очень сложно, а может, и невозможно». Говоря о проведении выборов в стране в ближайшее время, он выступил против.

«Все наши люди против выборов во время войны. Если мы приостановим военное положение — потеряем армию. А без военных голосовать — нечестно», — сказал Зеленский.

2 февраля президент Украины написал в телеграм-канале, что его страна «как никогда близка» к миру. Глава государства отметил, что Украина понесла «огромные потери», но должна сделать «все, чтобы восстановить стабильность и обеспечить справедливый мир для всех украинцев».

По словам Зеленского, его команда контактирует с американской администрацией на «общем уровне» и ожидает в ближайшее время личных встреч для выработки более подробных соглашений.

Ранее Трамп заявил, что провел разговор с Путиным по телефону, чтобы попытаться договориться о прекращении боевых действий на Украине. Он не уточнил, когда это было. Трамп вновь заверил, что у него есть четкий план по урегулированию украинского конфликта, и выразил надежду на его оперативную реализацию. «Я надеюсь, что это произойдет быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война на Украине так ужасна. Я хочу положить конец этой чертовой штуке», — отметил политик.