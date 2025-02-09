Президент США Дональд Трамп заявил New York Post (NYP), что провел разговор с российским лидером Владимиром Путиным по телефону, чтобы попытаться договориться о прекращении боевых действий на Украине. Также он заявил, что планирует заключить сделки с Украиной и Ираном.

Трамп отметил, что Путина беспокоит гибель людей: «Он хочет, чтобы люди перестали умирать».

«Все эти мертвецы. Молодые, молодые, красивые люди. Они как ваши дети, два миллиона из них — и без причины», — заявил американский лидер, не уточнив, о какой причине идет речь.

Конфликт России и Украины «никогда бы не произошел», если бы он был президентом США в 2022 года, в очередной раз заявил Трамп. «У меня всегда были хорошие отношения с Путиным. [Предыдущий президент США Джозеф] Байден был позором для нашей страны. Полным позором», — сказал он.

Трамп вновь заверил, что у него есть четкий план по урегулированию украинского конфликта, и выразил надежду на его оперативную реализацию. «Я надеюсь, что это произойдет быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война на Украине так ужасна. Я хочу положить конец этой чертовой штуке», — отметил политик.

Также он попросил своего советника по нацбезопасности Майка Уолтца как можно скорее организовать переговоры с Киевом и Москвой.

«Давайте начнем эти встречи. <…> Каждый день люди умирают. Убивают молодых красивых солдат. Молодых людей, таких как мои сыновья. С обеих сторон. По всему полю боя», — заявил президент США.

На вопрос, сколько раз они общались с Путиным, Трамп ответил: «Я лучше промолчу». Ранее агентство Reuters сообщало, что их встреча может состояться в Саудовской Аравии.

Кроме того, президент США рассказал, что хочет заключить сделку на $500 млн с украинским лидером Владимиром Зеленским о доступе к редкоземельным минералам и газу в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном соглашении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что планы американского лидера по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение для покупки оружия. По его словам, лучше вообще не оказывать помощи и тем самым способствовать завершению конфликта.

Отдельно Трамп высказался по поводу конфликта Израиля и Ирана. Он сообщил, что хочет заключить сделку с Тегераном вместо того, чтобы «бомбить его к чертям… Они не хотят умирать. Никто не хочет умирать».

«Если бы мы заключили сделку, Израиль не стал бы их бомбить», — добавил республиканец.

NYP напоминает, что на следующей неделе на Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса с Зеленским.

Трамп уже не раз призывал Путина к завершению конфликта, в том числе — сразу после своей инаугурации. Американские СМИ утверждали, что он поручил своей команде организовать ему созвон с российским лидером. На Давосском форуме президент США заявил, что Украина уже готова на сделку, и теперь дело только за Москвой. О том, что Трамп и Путин якобы поговорили по телефону, сообщалось еще осенью, но официально это не подтвердила ни одна из сторон.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва готова договариваться с Вашингтоном «в режиме жесткого торга» с учетом реалий на земле и национальных интересов. 2 февраля Трамп заявил, что его администрация запланировала «встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию». Комментируя эти слова, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что у России также «есть процесс планирования», однако не уточнил подробностей.