Бойцы ВСУ «сдерживают» российские войска в Сумской области, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ВС РФ создают в украинском регионе буферную зону.

«Был очень подробный доклад по фронту. Отдельное внимание — Сумщине, действиям в приграничье. Я благодарен нашим подразделениям за стойкость. У россиян там были разные планы, намерения. <…> Защищаем нашу Сумскую область», — сказал Зеленский.

Также он заявил, что поручил «увеличивать работу с партнерами ради инвестиций в наше производство — в наше оружие». Помимо этого, добавил украинский лидер, готовятся договоренности с другими странами по поводу инвестиций в производство дронов и снарядов к артиллерии.

20 июня на Петербургском международном экономическом форуме Путин, отвечая на вопрос о зоне безопасности в Сумской области, сообщил, что ее глубина составляет от 10 до 12 километров. Ее создание связано с тем, что украинские войска создают угрозу для России и «постоянно обстреливают приграничные территории», пояснил он.

«Дальше город Сумы, областной центр. <…> Ну у нас нет такой задачи — забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю», — добавил глава государства.

О создании буферной зоны безопасности Путин сообщил в конце мая. По его словам, «вооруженные силы сейчас эту задачу решают».

Летом 2023 года Путин высказался о возможности создания «санитарной зоны» на территории Украины с целью прекращения обстрелов российских регионов. В апреле 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из-за поставок Киеву западных ракет с дальним радиусом действия буферная зона будет расширяться.