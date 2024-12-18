Избранный президент США Дональд Трамп хочет быстро урегулировать конфликт на Украине, но знает о желании президента Украины Владимира Зеленского «не торопиться в ущерб Украине». Об этом Зеленский заявил в интервью читателям Le Parisien.

По его мнению, добиться быстрого завершения конфликта «непросто». Кроме того, у Трампа до официального вступления в должность нет доступа к необходимой информации по линии разведки, Минобороны и дипломатическим каналам, отметил Зеленский.

«Он [Трамп] углубится в некоторые детали, когда действительно сможет это сделать. <…> Когда он будет там [в Белом доме], мы сможем говорить на одном языке, с одинаковым уровнем информации. Он также знает о моей готовности не спешить в ущерб Украине», — сказал Зеленский

По его мнению, с приходом к власти в США новой администрации «изменения неизбежны», при этом для Украины важно, чтобы эти изменения были в ее пользу, «а не наоборот». Киеву хотелось бы более сильной поддержки со стороны Вашингтона, отметил Зеленский.

Говоря о вариантах завершения конфликта, украинский президент назвал опасной заморозку боевых действий. «Сколько бы президентов или премьер-министров не хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от своей независимости. Опасно было бы сказать: “Давайте заморозим конфликт и договоримся с русскими”», — заявил Зеленский.

Он признал, что после почти трех лет боевых действий на Украине «наблюдается большая усталость, особенно в моменты, когда поддержка некоторых стран начинает ослабевать».

«Мы все хотим, чтобы война закончилась как можно быстрее, и мы сделаем все возможное, чтобы добиться этого. Мы прибегнем к дипломатии», — сказал украинский президент.

При этом он подчеркнул, что Украина не согласна на территориальные уступки, в том числе потому, что Конституция страны это запрещает. В то же время Зеленский признал, что у Киева «нет сил», чтобы вернуть утраченные территории. «Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, которое заставит Путина сесть за стол переговоров», — сказал он.

В середине декабря Трамп заявил, что пытается заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине до своего вступления в должность и уже достиг «небольшого прогресса». Деталей избранный президент не привел, назвав процесс «трудным и отвратительным».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тот же день заявил, что пока «ни o каких переговорах речь не идет», но они могли бы возобновиться на основе Стамбульских договоренностей.