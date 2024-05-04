Россия занимается подготовкой к расширению наступательных действий, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления перед пограничниками во время поездки в город Хмельницкий.

Зеленский подчеркнул, что Украина находится перед новым этапом боевых действий. Он призвал военных, государство и союзников страны «сорвать российский наступательный план».

Украинский президент не стал раскрывать деталей нового этапа боевых действий, а также планов России.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в апреле говорил о планах России активизировать наступательные действия в конце весны — начале лета. По его словам, украинская армия ожидает, что основные силы наступления будут направлены под Донецк, российские войска продвинутся к Часов Яру и будут двигаться в направлении Покровска. Он также допустил, что Украина может перейти в наступление в течение года, однако не раскрыл деталей.

В конце апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте «обострилась». Он также сообщил о тактических успехах России, а также назвал Покровское направление и Часов Яр зонами, где сложилась наиболее сложная ситуация. Сырский подчеркнул, что Россия пытается наступать на юге, однако на севере Украины нет признаков подготовки к наступательным действиям.