Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сообщила ТАСС, что юморист чувствует себя нормально, его состояние не ухудшалось.

«Это все вранье, Евгений Ваганович в полном порядке», — сказала она.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что в начале апреля Петросяну потребовалась экстренная помощь врачей. По данным канала, юморист обратился к медикам с жалобами на высокую температуру, проблемы с дыханием и сильный сухой кашель, который не проходил несколько дней. Врачи, как утверждает Shot, выявили у него легкую форму коронавируса и подозрение на острый бронхит.

«Евгений Ваганович от госпитализации отказался, поэтому ему выписали антибиотики и отпустили домой», — пишет телеграм-канал.

Сам Петросян в беседе с Shot заявил, что у него есть небольшие жалобы на состояние. В то же время юморист отметил, что «ковид здесь ни при чем» и что у него «все нормально».

В начале марта Петросян попал в больницу. Телеканал РЕН ТВ сообщал, что юмориста экстренно госпитализировали в реанимацию с желудочно-кишечным кровотечением. Жена юмориста назвала эту информацию фейком. На следующий день после госпитализации Петросяна выписали из больницы. По данным Shot, врачи смогли стабилизировать состояние юмориста и провели ему операцию, а также купировали кровотечение.