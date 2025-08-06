Зарема Мусаева, жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и мать активистов-правозащитников Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых, приговорена к 3 годам и 11 месяцам колонии-поселения по делу о дезорганизации работы колонии. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По совокупности приговоров Шалинский городской суд Чечни назначил Мусаевой 4 года колонии, рассказал РИА «Новости» ее адвокат Александр Савин. Сторона обвинения просила суд приговорить женщину к 4 годам и 1 месяцу колонии в качестве общего срока.

По версии следствия, в 2024 году женщина совершила нападение на сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) во время поездки из медицинского учреждения, где она проходила медицинские процедуры, поцарапав ему шею и сорвав один из погонов с плеча.

В суде Мусаева рассказала, что во время поездки была утомлена после медицинских процедур и впервые за долгое время ехала на заднем сиденье, несмотря на то, что привыкла ездить в передней части автомобиля из-за костылей, пишет РБК. Помимо этого, она обвинила сотрудника ФСИН в том, что он угрожал ей подать заявление о нападении из-за деятельности ее сыновей со словами: «Твои дети пишут всякое. Я скажу, что ты на меня напала».

В качестве свидетелей по делу выступали сотрудники колонии, где женщина отбывала срок по другому уголовному делу. По словам одного из них, Мусаева выражала возмущение и дергала пострадавшего за погон. В то же время свидетель не смог рассказать подробности о нанесенных телесных повреждениях. Другие свидетели сообщили, что знают о случившемся по рассказам своих коллег.

Сама Мусаева отказалась признавать вину и заявила, что не вступала в конфликт с сотрудником ФСИН, а само обвинение назвала построенным на противоречивых показаниях свидетелей.

В ходе выступления с последним словом в суде 5 августа Мусаева обратилась к директору ФСИН с просьбой не направлять ее отбывать наказание в ту же колонию, где она находилась ранее, так как опасается за свою жизнь, пишет телеграм-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на «Команду против пыток»*.

«Я умоляю, чтобы все, кто может мне помочь, помогли, и я туда не попала», — сказала она.

Мусаева не планирует обжаловать приговор суда.

Дело Заремы Мусаевой

По словам правозащитников, в январе 2022 года Мусаеву насильно увезли из Нижнего Новгорода в Чечню вооруженные люди, которые назвали себя сотрудниками чеченского МВД.

После того, как ее доставили в республику, женщину допросили и задержали на 15 суток за «оскорбление и нападение на полицейского». В то время, как Мусаева находилась в спецприемнике, против нее завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, после чего поместили под арест.

По версии следствия, 21 января 2022 года женщина «проявляла агрессию, оскорбляла человеческое достоинство и общественную нравственность» находясь рядом с дежурной частью, а также расцарапала лицо участковому, который заявил, что составит протокол о хулиганстве из-за ее поведения. По словам главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, женщина «чуть не лишила [полицейского] глаза».

Летом 2023 года суд назначил Мусаевой 5,5 лет колонии общего режима в качестве наказания по уголовному делу о мошенничестве и применении насилия против сотрудника полиции. Один из ее сыновей, покинувших территорию России в конце 2022 года, назвал приговор суда смертельным из-за проблем его матери со здоровьем.

Позднее приговор суда был смягчен на шесть месяцев, однако в ноябре 2024 года адвокат женщины Александр Савин сообщил о новом уголовном деле, возбужденном против Мусаевой.

*внесена Минюстом России в реестр иноагентов