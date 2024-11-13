Следствие уверено, что супруга экс-мэра Сочи Янина Копайгородская получила земельные участки от мужа за 2,5% от их реальной стоимости, причем градоначальник сначала хотел передать их через аукцион, но затем провел аферу через подставных лиц — местного врача и учителя.

Как стало известно RTVI, следствие полагает, что экс-мэр Сочи с супругой разработали план хищения у города-курорта земли стоимостью 3,7 млн рублей. Он включал в себя выделение двух участков земли, постановку их на учет и регистрацию права собственности — сначала на льготников, а затем на семейного юриста с последующей передачей истинным бенефициарам, то есть чете Копайгородских.

При этом, как полагает следствие, в 2022 году мэр Сочи изначально пытался отдать два участка своей супруге через аукцион и даже даже дал устное распоряжение о его проведении. Но осознав, что на торги могут заявиться другие участники и участки уйдут в чужие руки, он все отменил и поручил подчиненным найти двух льготников, которые имеют право на получение земли, но готовы от нее отказаться.

Следствие считает, что, по замыслу Копайгородского и его супруги, после оформления земли на льготников те должны были продать ее их юристу «по явно заниженной стоимости, с расчетом выкупной цены — 2,5% от кадастровой стоимости каждого земельного участка».

Впоследствии так и произошло. Льготниками оказались учитель английского языка местной гимназии и врач сочинской больницы. С ними заключили договор безвозмездной аренды на шесть лет с правом выкупа участков по 46 866 рублей за каждый. В ноябре 2023 года и марте 2024 года учитель и врач заключили договоры купли-продажи этих участков с юристом семьи Копайгородского Чернышенко. А та, в свою очередь, переписала землю на Янину Копайгородскую.

Алексей Копайгородский занимал пост мэра Сочи в 2019-2024 годах. Он был арестован 25 сентября. Ему вменяется присвоение чужого имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). В случае признания виновным ему грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.

Сам он вину не признает. Экс-мэра обвиняют в хищении земельных участков по 1,87 млн рублей и 787 кв. м каждый в Хостинском внутригородском районе Сочи, в селе Верховское. Общая стоимость этой земли оценивается в 3,7 млн рублей.

Янина Копайгородская была задержана накануне, 12 ноября, в Москве по тому же уголовному делу. Против нее выдвинуты обвинения по той же статье, по которой обвиняется экс-мэр Сочи. Сама женщина, по утверждению ее защиты, до задержания находилась в зоне СВО.

Адвокат Копайгородской сказала RTVI, что участок, присвоение которого вменяется ее подзащитной, был куплен супругой мэра Сочи за «рыночную стоимость для передачи в фонд “Мир детства” для отдыха и реабилитации детей с прифронтовых территорий».