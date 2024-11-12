Жена экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янина задержана в Москве по его уголовному делу — о растрате в особо крупных размерах, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне СМИ сообщали, что Мещанский районный суд Москвы арестовал кредитный банковский счет Янины Копайгородской в «Альфа банке» с находившимися на нем почти 100 миллионами рублей. Адвокаты жены экс-мэра Сочи пытались обжаловать это решение, утверждая, что кредитные средства являются собственностью банка, а блокировка счета приведет к ежедневному начислению процентов на кредит в размере примерно 62,3 тысячи рублей. Имущество родственников Копайгородского было арестовано еще в октябре.

Пост мэра Сочи Копайгородский занимал с 2019 по 2024 годы. В мае он ушел в отставку в связи с переходом на новое место работы. В середине сентября стало известно, что он проходит службу в зоне проведения военной операции в Луганской народной республике.

Копайгородский был задержан и арестован 25 сентября. Ему вменяется присвоение или растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). В случае признания виновным экс-мэру Сочи грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф. Сам он вину не признает.

По информации защиты, экс-мэру вменили хищение земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей. Вину он не признает. Shot сообщал, что Копайгородского предположительно подозревают в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах. За одно захоронение с родственников умерших требовали от 200 тыс. до 3 млн рублей, утверждает телеграм-канал. В начале августа по этому делу был арестован бывший советник мэра Сочи Родион Пищур.

В октябре командир добровольческого корпуса «Князь Владимир» Денис Барило попросил отпустить Копайгородского из СИЗО под наблюдение командования воинской части, в которой он состоял добровольцем до задержания. Барило отметил, что за проявленные боевые отличия экс-мэр Сочи представлен руководством части к государственной награде «3а отвагу», а личный состав корпуса благодаря «организационным действиям» Копайгородского за июль-сентябрь был обеспечен «необходимым имуществом, оборудованием и транспортом».