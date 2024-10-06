Командир добровольческого корпуса «Князь Владимир» Денис Барило просит отпустить из СИЗО арестованного в конце сентября экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, который до этого добровольцем отправился в зону боевых действий на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию ходатайства генерал-майора.

Барило отметил, что за проявленные боевые отличия Копайгородский представлен руководством части к государственной награде «3а отвагу».

«Командование войсковой части <…> ходатайствует об избрании [Копайгородскому] меры пресечения в виде наблюдения командования воинской части», — сказано в ходатайстве.

В документах говорится, что благодаря «организационным действиям» Копайгородского за июль-сентябрь личный состав корпуса был обеспечен «необходимым имуществом, оборудованием и транспортом». Военные получили два квадроцикла и прицепы к ним, «необходимые для выполнения подразделениями в районе боевых задач».

В сентябре стало известно, что Копайгородский, который ушел с поста мэра Сочи в мае этого года, добровольно отправился в зону боевых действий на Украине. Источник Sochi1.ru говорил, что экс-мэр проходит службу в Луганской народной республике на офицерской должности.

Позднее в том же месяце стало известно о задержании Копайгородского в Луганске. В тот же день, 25 сентября, Мещанский суд Москвы отправил бывшего чиновника под стражу по обвинению в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК).

В случае признания вины экс-мэру Сочи грозит до 10 лет лишения свободы. Сам он вину не признает.

Shot отмечал, что Копайгородского, предварительно, подозревают в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах. За одно захоронение с родственников умерших требовали от 200 тыс. до 3 млн рублей, утверждает канал. В начале августа по этому делу был арестован бывший советник Копайгородского Родион Пищур.