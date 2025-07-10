В подмосковном Пушкино загорелась крыша пятиэтажного жилого дома на Московском проспекте, в Сети распространились видео открытого пламени и черного дыма. Местные жители писали, что крышу ремонтировали, и предположили, что пожар случился во время работ. Пожар был на площади 500 кв. м, его локализовали, пострадавших нет, сообщили RTVI в пресс-службе областного МЧС.

«Горела кровля жилого здания. В 11:31 локализация на площади 500 квадратных метров. Предварительно пострадавших нет. По причинам — будут устанавливать отдельно», — сказали в ведомстве.

Телеграм-канал SHOT пишет, что возгорание могло произойти на крыше из-за ремонтных работ с битумом. Жильцов дома эвакуировали. На месте работали несколько пожарных расчетов, сообщает Baza.

По данным агентства «Москва», на помощь подмосковным пожарным были направлены коллеги из Москвы.

Позднее с открытым пламенем удалось справиться. На видео после пожара были видны специалисты МЧС на крыше, где уже не было следов дыма. Из окна соседнего дома очевидцы сняли ряд пожарных машин, также была видна машина скорой помощи.

Ранее на этой неделе научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномальной жаре почти на всей европейской части России. Главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова также рассказала RTVI, что с 7 по 13 июля в Москве и области температура превысит 30 градусов. Она добавила, что в четверг и пятницу, 10-11 июля, температура воздуха может возрасти до «рекордных значений».