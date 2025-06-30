В Белгородской области поврежденное жилье и автомобили уехавших из России жителей будут восстанавливать только после завершения военной операции. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков на заседании оперативного штаба региона.

«Мы восстановлением имущества — как движимого, так и недвижимого — будем заниматься после окончания специальной военной операции в рамках действующего законодательства Российской Федерации и Белгородской области», — сказал Гладков.

Он поручил создать единый реестр уехавших собственников. Гладков заявил, что решение восстанавливать их жилье после завершения СВО было принято на предыдущем заседании по предложению глав муниципалитетов. Губернатор отметил, что «абсолютно согласен» с их позицией.

При этом в середине июня глава региона сам предложил рассмотреть вопрос об «актуальности» восстановления жилья уехавших за границу белгородцев и выплаты им компенсаций.

«Если люди покинули страну, почему мы сейчас должны в первую очередь тратиться на них, тогда как люди здесь остаются, страдают, работают в крайне тяжелой ситуации? Почему мы должны восстанавливать на одном и том же уровне, то есть в одной и той же категории?» — сказал он.

Так Гладков отреагировал на отчет главы администрации Белгородского района Татьяны Кругляковой, которая рассказала, что у строителей нет доступа к части поврежденных домов, поскольку их владельцы находятся в других регионах России или за границей.

«Если человек покинул страну… У меня большие сомнения в правильности наших действий, что мы одинаково помогаем всем», — заявил Гладков.

Он уточнил, что речь идет не о тех, кто «выехал на день-два», а о тех, кто уехал за рубеж вместе с семьей. Губернатор отметил, что такие данные есть у муниципалитетов.

«Почему мы их должны ставить в один ряд со всеми? Если есть двойное гражданство — пусть обращается к той стране, в которой он получил гражданство. Закончится СВО, отдельно соберемся и будем рассматривать, а сейчас пока консервировать эти объекты, точно так же, как и автомобили. А сейчас получается нечестно и несправедливо», — подытожил глава Белгородской области.

С 1 августа жителям районов Белгородской области, где ситуация «значительно улучшилась», прекратят выплачивать частичную компенсацию за аренду жилья. Каких именно территорий это коснется, власти не назвали. Гладков пояснил, что информацию будут доводить до каждого жителя индивидуально для «недопущения дестабилизации».

Выплата за аренду жилья в Белгородской области составляет не более 40 тыс. рублей для многодетных семей и не более 20 тыс. рублей — для других категорий семей.