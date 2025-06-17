ФСБ сообщила о задержании в Крыму 22-летнего жителя Керчи по делу о госизмене. По версии ведомства, молодой человек передавал данные о российской армии украинским спецслужбам.

В сообщении ФСБ говорится, что житель Керчи тайно сотрудничал с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины и по заданию украинского куратора отправился в воинскую часть.

Там, как уточняет спецслужба, задержанный сфотографировал и снял на видео расположение систем ПВО и других военных объектов, находящихся в Крыму. Полученные данные он отправлял через Telegram представителю ГУР Минобороны Украины.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России «Государственная измена». Задержанный находится в СИЗО, ему грозит до 20 лет. ФСБ отмечает, что подозреваемый «признал свою вину и дает признательные показания».

В апреле 2024 года стало известно, что российские суды вынесли максимальное за последние 14 лет количество приговоров по статьям о государственной измене, шпионаже и разглашении государственной тайны. В частности, по статье о государственной измене в 2023 году были признаны виновными 39 граждан России, в то время как в 2022 году этот показатель составлял 16 человек.

Количество иностранных граждан, признанных виновными в шпионаже в 2023 году, составило девять человек, в то время как в 2022 году был осуждён только один иностранный гражданин. По делу о разглашении государственной тайны в 2023 году были осуждены 73 человека, в то время как в 2022 году — 69 человек.