Гладков добавил, что на месте происшествия продолжают работать все службы, а дома местных жителей охраняют сотрудники правоохранительных органов и члены самообороны.

«Всего выехали самостоятельно около 250 человек, в ПВР находится 37 жителей — все обеспечены питанием и уходом сотрудников администрации», — уточнил он в своем телеграм-канале.

Губернатор Белгородской области сообщил , что экстренные службы попросили жителей поселка Разумное временно покинуть дома после «падения взрывоопасных предметов». Глава региона отметил, что всем, кто не может выехать самостоятельно, предоставлены автобусы.

Утром 13 мая телеграм-канал Baza сообщил, что днем ранее, 12 мая, на улице Вересковой в поселке Разумное-54 Белгородского района упала бомба ФАБ-500. По данным журналистов Baza, «бомба зарылась в землю и не взорвалась». Телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что взрывных устройств было два.

«Предварительно, первый боеприпас упал вчера вечером, а второй рано утром в нескольких десятках метрах от жилых домов на Вересковой улице. Официально власти не сообщали об этом», — сообщает «Осторожно, новости».

Под атакой также оказались и другие приграничные поселки — Чаплыжное, Графовка, Демидовка, Грязное, Прохоровка, Новая Таволжанка и Новостроевка-Вторая, сообщил Гладков. Погибших и пострадавших нет, в некоторых населенных пунктах повреждены частные жилые дома.

Обрушение подъезда жилого дома после очередной атаки на Белгород

В воскресенье 12 мая около полудня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Минобороны России менее чем через час сообщили, что около 11:40 мск произошла «террористическая атака», в результате которой в жилой дом попали фрагменты одной из сбитых украинских ракет комплекса «Точка-У». По данным российского военного ведомства, средства ПВО сбили шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха».

Источник в оперативных службах сообщал ТАСС, что осколок одного из снарядов попал в дом на уровне третьего этажа дома, над аркой высотой в два этажа. В результате обрушения части здания погибли девять человек, еще не менее двух десятков пострадали.