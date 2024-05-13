Губернатор Белгородской области сообщил, что экстренные службы попросили жителей поселка Разумное временно покинуть дома после «падения взрывоопасных предметов». Глава региона отметил, что всем, кто не может выехать самостоятельно, предоставлены автобусы.
«Всего выехали самостоятельно около 250 человек, в ПВР находится 37 жителей — все обеспечены питанием и уходом сотрудников администрации», — уточнил он в своем телеграм-канале.
Гладков добавил, что на месте происшествия продолжают работать все службы, а дома местных жителей охраняют сотрудники правоохранительных органов и члены самообороны.
Утром 13 мая телеграм-канал Baza сообщил, что днем ранее, 12 мая, на улице Вересковой в поселке Разумное-54 Белгородского района упала бомба ФАБ-500. По данным журналистов Baza, «бомба зарылась в землю и не взорвалась». Телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что взрывных устройств было два.
«Предварительно, первый боеприпас упал вчера вечером, а второй рано утром в нескольких десятках метрах от жилых домов на Вересковой улице. Официально власти не сообщали об этом», — сообщает «Осторожно, новости».
Под атакой также оказались и другие приграничные поселки — Чаплыжное, Графовка, Демидовка, Грязное, Прохоровка, Новая Таволжанка и Новостроевка-Вторая, сообщил Гладков. Погибших и пострадавших нет, в некоторых населенных пунктах повреждены частные жилые дома.
Обрушение подъезда жилого дома после очередной атаки на Белгород
В воскресенье 12 мая около полудня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В Минобороны России менее чем через час сообщили, что около 11:40 мск произошла «террористическая атака», в результате которой в жилой дом попали фрагменты одной из сбитых украинских ракет комплекса «Точка-У». По данным российского военного ведомства, средства ПВО сбили шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха».
Источник в оперативных службах сообщал ТАСС, что осколок одного из снарядов попал в дом на уровне третьего этажа дома, над аркой высотой в два этажа. В результате обрушения части здания погибли девять человек, еще не менее двух десятков пострадали.
Прорыв российской армии под Харьковом и «новая волна контрнаступательных действий»
Обстрелы Белгорода, который находится в 190 километрах от Харькова, участились после того, как Минобороны Украины сообщило, что в ночь на 10 мая российская армия совершила «попытку прорыва линии обороны под прикрытием бронетехники» в приграничных районах Харьковской области.
«Атаки были отражены, но продолжаются бои разной интенсивности. Для усиления обороны на этом участке фронта были подтянуты резервные подразделения», — говорится в заявлении украинского оборонного ведомства.
Днем 11 мая Минобороны России сообщило о взятии четырех сел и поселка в Харьковской области. В ведомстве также заявили о нанесении поражения живой силе и технике 23-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 120-й, 125-й бригад теробороны и 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Глубокое, Нескучное и Красное Харьковской области.
По данным министерства, украинская сторона за сутки потеряла до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку на Харьковскую область «новой волной контрнаступательных действий». По словам главы государства, ВСУ встретили российских военных огнем, поскольку знали об атаке и «рассчитывали свои силы». Минобороны России, в свою очередь, не комментировало информацию о предполагаемом начале наступательных действий в этом регионе.