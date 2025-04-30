Украинские власти могут иметь отношение к организации покушения на президента США Дональда Трампа в сентябре 2024 года. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон в интервью своей коллеге Мегин Келли.

«Это факт: элементами украинского руководства предпринимались попытки убийства определенных людей. Начиная с нынешнего президента [США Дональда Трампа]», — сказал он.

Карлсон настаивает на проведении официального расследования в связи с попыткой покушения на Трампа. Он отметил, что демократическое общество не может нормально функционировать, когда «глава государства живет в страхе перед убийством».

По мнению Карлсона, украинская власть не обладает моральным правом управлять страной и не является легитимной. В качестве примера он упомянул спор между Зеленским и Трампом в Белом доме, который произвел на него «сильное впечатление».

Журналист также обвинил украинское руководство в запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и перепродаже американского оружия «сомнительным группировкам». Он добавил, что Зеленский «очерняет» США и пытается «рассорить» их с Европой.

Трампа пытались убить дважды. Первое покушение на него произошло 13 июля 2024 года во время выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Охрана политика, услышав выстрелы, быстро вывела его со сцены с окровавленным ухом. В результате погиб один человек, еще двое пострадали. Секретная служба США застрелила нападавшего. Позже спецслужбы уточнили, что стрелявший действовал в одиночку.

Вторая попытка покушения на Трампа была предпринята 15 сентября 2024 года. Очевидцы услышали звуки стрельбы около гольф-клуба президента США в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Секретная служба заметила злоумышленника и задержала его.