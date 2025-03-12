Второй Западный окружной военный суд назначил штраф в 600 тыс. рублей журналистке Надежде Кеворковой по уголовному делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Ей также запретили администрировать интернет-страницы сроком на полтора года, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Судья постановил освободить Кеворкову из-под стражи в зале суда.

«Для наших дней штраф по такому обвинению можно считать оправдательным приговором», — заявил адвокат Кеворковой Калой Ахильгов.

По его словам, он и его подзащитная не планируют обжаловать приговор.

В ходе прений сторон гособвинитель просил суд назначить Кеворковой шесть лет реального лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей.

Как рассказывал адвокат обвиняемой Калой Ахильгов, в основу уголовного дела легли два эпизода, связанные с размещением постов в телеграм-канале журналистки. Речь идет о тексте погибшего в Африке близкого друга Кеворковой, журналиста Орхана Джемаля о нападении на Нальчик в 2005 году и публикации от 2021 года, которая, по версии следствия, оправдывает деятельность талибов*.

Основным свидетелем обвинения выступил сотрудник центра «Э», который занимался мониторингом публикаций Кеворковой. По его словам, материалы были направлены на экспертизу сразу после обнаружения.

Кеворкова не признала вину, заявив, что слежка за ее онлайн-активностью началась задолго до возбуждения уголовного дела. «Силовики целенаправленно искали повод для преследования», — сказала журналистка в суде.

В ходе заседания Калой Ахильгов отмечал, что статья Джемаля о теракте в Нальчике была неоднократно перепечатана разными источниками, а сам материал на официальном уровне не признан экстремистским. Защита настаивала на том, что опубликованные слова не принадлежат Кеворковой, она не выразила личное отношение к произошедшему, а значит, не преследовала цели публично оправдать терроризм.

Кроме того, Ахильгов указывал, что движение «Талибан»* сейчас находится у власти в Афганистане, представляет из себя реальную политическую силу и регулярно взаимодействует с российским государством.

Как пишет РБК, в последнем слове Надежда Кеворкова частично признала вину. Она согласилась, что в публикации про «Талибан»* присутствует формальный состав преступления. Однако, как заверила Кеворкова, при написании поста она опиралась на позицию российской власти, которая на официальном уровне взаимодействует с представителями движения, и у нее не было намерений оправдывать терроризм. Про публикацию с текстом Орхана Джемаля Надежда Кеворкова сказала, что «просто хотела почтить память своего друга».

Надежда Кеворкова — выпускница исторического факультета МГУ. В разное время она работала корреспондентом в странах Ближнего Востока и на Северном Кавказе, сотрудничала с RT, «Новой газетой», «Независимой газетой» и другими изданиями. Автор книг «Палестина. Сопротивление», «Палестина. Если мне надо будет умереть» и «Если я забуду тебя, Иерусалим». В 2010 году была номинирована на премию International Women of Courage. 13 мая 2024 года Росфинмониторинг внес арестованную журналистку Кеворкову в реестр террористов и экстремистов.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация