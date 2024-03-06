Королевский городской суд Московской области приговорил журналиста RusNews Романа Иванова к семи годам колонии по делу о «фейках» об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), сообщило само издание в своем телеграм-канале.

Журналиста обвинили в «фейках» за посты в соцсетях, в одном из которых он поделился докладом ООН и статьей газеты The New York Times о событиях в Буче, отмечает RusNews. Вину он не признал. Гособвинение просило дать Иванову 8 лет колонии общего режима.

Выступая в суде с последним словом, журналист встал на колени и попросил прощения у украинцев. «Я хочу попросить прощения у всех украинцев, которым наша страна принесла горе», — заявил журналист (цитата по SotaVision*).

Мать журналиста Алла Евгеньевна заявила, что ее сын «неудобен» административным органам, поскольку помогал людям и отстаивал их интересы. Женщина назвала дело «сфабрикованным» и выразила гордость за своего сына. Жена Иванова Мария Некрасова также отметила, что не считает своего мужа в чем-либо виновным, и назвала происходящее в Королевском суде «надругательством над правосудием и здравым смыслом».

Роман Иванов — уже второй журналист RusNews, которому вынесли приговор по делу о «фейках» об армии. В феврале 2023 года к шести годам тюрьмы по аналогичному обвинению приговорили журналистку RusNews Марию Пономаренко, которую судили за пост в соцсетях, касающийся Мариуполя.

В декабре RusNews сообщило, что Пономаренко предъявили обвинение по новому уголовному делу — на этот раз по статье о нанесении не опасного для здоровья вреда сотруднику места лишения свободы (ч. 2 ст. 321 УК). По новому обвинению журналистке грозит еще до 5 лет колонии. Сама Пономаренко утверждает, что потерпевшие — сотрудники мужского пола, на которых она не нападала. В феврале стало известно, что сотрудники ФСИН отказались от части своих показаний по делу о нападении на них со стороны Пономаренко.

* внесено Минюстом в реестр иноагентов