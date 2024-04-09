В поведении оперного певца Евгения Кунгурова, который покончил с собой в центре Москвы 8 апреля, незадолго до смерти не было ничего настораживающего. Об этом рассказал «Ленте.ру» музыкант Сергей Войтенко, знавший Кунгурова около 20 лет.

«У меня было впечатление, что у него все в порядке. Ничего не предвещало. В последний раз мы пели вместе в Кремле, все было нормально. Я не заметил таких моментов, что могло бы насторожить», — сказал Войтенко.

О том, что в изменений в состоянии Кунгурова не наблюдалось, рассказал и певец Глеб Матвейчук. Он видел певца «в месяц раза три-четыре», и тот никогда не был в плохом настроении.

«Ему не на что было жаловаться в смысле профессионального роста — он был одним из самых ярких оперных артистов, которые снимались на многих каналах, у него были концерты», — отметил Матвейчук в интервью «Московскому комсомольцу».

По словам артиста, Кунгуров находился в «прекрасной физической форме», в последнее время у него наблюдался рост в карьере.

Заслуженный артист России, победитель одного из сезонов шоу «Голос» Сергей Волчков, которого Daily Storm называет близким другом Кунгурова, рассказал изданию, что погибший певец не говорил о каких-либо переживаниях.

«Я хочу верить в то, что это просто несчастный случай. Потому что жизнерадостнее человека, чем Женя, я в своей жизни еще не встречал», — сказал Волчков.

Комментируя сообщения о том, что у Кунгурова были проблемы с алкоголем, Волчков заявил, что в жизни певца «алкоголя и наркотиков не было никогда». «Это можно сразу откинуть, потому что при мне такого не было. Ну лет восемь-девять точно», — отметил Волчков.

Кунгуров сам признавался в интервью, что страдал от алкогольной зависимости, но смог ее побороть.

Тело Евгения Куннгурова было найдено под окнами его дома в Пресненском районе Москвы вечером 8 апреля. Незадолго до этого он отправил жене Ирине Мелединой сообщение с угрозой покончить с собой. По словам источника ТАСС, в последнее время певец находился в депрессивном состоянии.

Согласно данным Пресненского суда Москвы, Кунгуров и Меледина находились в процессе расторжения брака. Mash утверждает, что в 2023 году артист трижды попадал в психиатрическую клинику, у него якобы диагностировали смешанное тревожное расстройство и клиническую депрессию. По данным канала, Кунгуров также наблюдался у онколога.

Евгений Кунгуров — заслуженный артист России, он выступал в театре «Новая опера», Калининградском музыкальном театре, вел программу «Романтика романса» на телеканале «Культура». Участвовал в шоу «Голос» и «Один в один».