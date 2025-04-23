Детонация на складах в Киржачском районе Владимирской области постепенно завершается, но требуется проведение обследований и оценка последствий. Об этом по итогам заседания Оперштаба сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев

«Школы и другие образовательные учреждения в районе сегодня не работают», — написал глава региона в телеграм-канале.

Авдеев уточнил, что 23 апреля не будут работать несколько предприятий. Он попросил сотрудников уточнять график у руководителей.

«Зона ЧС будет ограничена пределами конкретных населенных пунктов. Информацию об этом доведем позднее», — сообщил губернатор.

Авдеев также предупредил о закрытии части дорог в районе:

Киржач — Дубки;

от г. Киржач, ул. Добровольского до д. Илейкино;

от д. Песьяне до д. Аленино.

Позже губернатор сообщил, что посетил пункты временного размещения.

«В них находятся 495 человек: в Киржачском районе — 159, 195 и 100 человек, еще 41 человек — в Александровском районе. Из общего количества — 13 детей. В ПВР организовано питание. Выясняем потребности эвакуированных жителей. Всем — содействие и забота», — написал он.

По словам Авдеева, количество пострадавших к утру не изменилось. «Четыре человека, о которых я сообщал вчера, из них трое госпитализированы, угрозы жизни нет», — отметил он.

В доме культуры заработал волонтерский штаб, там же организовали прием гуманитарной помощи.

Накануне МЧС передавало, что жителей семи населенных пунктов во Владимирской области эвакуируют после взрыва и детонации боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе.

По данным ведомства, граждан вывозили из Першино, Храпков, Мирного, Барсово, деревня и поселка Лубки. Два дома культуры и пять школ в Киржаче частично переоборудовали под пункты временного размещения. Кроме того, организованы автобусы для перевозки людей.

Вечером 22 апреля губернатор Владимирской области объявил чрезвычайную ситуацию в районе. Позднее он сообщил, что в результате инцидента никто не погиб, но четыре человека пострадали.

Минобороны России подтвердило информацию о взрывах в регионе. По данным ведомства, в результате возгорания на территории воинской части произошла детонация хранящихся на складе боеприпасов. В Минобороны пояснили, что пожар возник из-за нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.