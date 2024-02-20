Появление российских артистов в зоне боевых действий на Украине вызывает повышенное внимание — зачастую оно используется ими в качестве «извинений», например за участие в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой. Некоторые же звезды и их родственники участвуют в СВО в качестве бойцов. RTVI собрал, что об этом известно.

Брат Антона Шагина

Осенью 2022 года Константин Шагин, брат актера Антона Шагина, ушел на фронт добровольцем, не дожидаясь повестки. Об этом актер рассказывал в передаче «Жизнь и судьба». Он отметил, что брат до этого не служил в армии и изначально не поддерживал военную операцию на Украине.

«Когда началась спецоперация, он сказал, что не поддерживает и вообще не понимает, для чего это. <…> Я ему посоветовал, что надо посмотреть, кого послушать, где почитать. <…> Он все это штудировал, познавал. И потом он принял такое решение, чему я абсолютно был удивлен и рад», — поведал Антон Шагин.

В декабре 2023 года в той же программе артист сообщил, что брат дважды был ранен. После первого ранения он «долго восстанавливался». Затем Константин вернулся на фронт, где его «посекло осколками» гранаты.

«Если бы не бронежилет, то его бы не было, конечно. После второго ранения он так же долго восстанавливался. Сейчас он работает в части и рассказывает, что второй раз — это его еще более укрепило <…> в правильности действий», — сказал Антон Шагин.

Муж Юлии Липницкой

Муж фигуристки Юлии Липницкой, завершивший карьеру фигурист Владислав Тарасенко, попал под частичную мобилизацию осенью 2022 года. «Дома у него остались жена и маленький ребенок, но он все равно поехал. Сказал, что будет защищать Отечество. Связи напрямую с ним нет, общаемся через Юлю», — заявил тогда фигурист Евгений Плющенко, в академии которого Тарасенко работал тренером.

В июне 2023 года, на трехлетие дочери, Тарасенко получил небольшой отпуск и смог побыть с семьей. Липницкая опубликовала в соцсетях видео встречи мужа, который приехал домой в военном камуфляже с нашивками Z.

В ноябре «Комсомольская правда» писала, что Тарасенко «воюет гранатометчиком в Запорожской области».

Сын Яны Поплавской

Старший из двух сыновей актрисы Яны Поплавской — Клим Поплавский, сотрудник телеканала Russia Today, находится в зоне боевых действий как режиссер-документалист, способный также оказывать медицинскую помощь. В Москве, где его ждут жена и двое маленьких детей, он бывает лишь наездами.

В декабре 2023-го в YouTube-шоу «Так сказать» Поплавский уточнил, что никогда не заключал контракт с Минобороны, хотя был «буквально за пять минут до подписания контракта в медбат».

По его словам, во время частичной мобилизации осенью 2022-го ему было «стыдно, что мужики там», а ему даже не пришла повестка. Он прошел курс военной журналистики в Университете спецназа в Чечне, и отдельно — курс тактической медицины, после чего получил предложение снять фильм на фронте.

Яна Поплавская поделилась в шоу «Эмпатия Манучи», что за год работы в зоне боев сын радикально изменился.

«Сейчас он совсем другой. [Изменились] его реакции на то, что происходит тут, в этом социальном миру, когда он наблюдает вот то слово на букву “б” с многоточием во многом, что тут происходит. Про сытые города, набитые рестораны», — сказала актриса.

Клим и сам говорил, что его раздражало, что для людей на гражданке продолжается мирная жизнь.

«Когда ты возвращаешься, очень тяжело принять мир. Все ходят такие, типа, ничего не происходит. <…> Ты находишься в этом рафинированном мире и ты начинаешь нервно думать: а чего, они не знают, что там война? А чего, они туда не собираются? А они чего, не помогают? Ты начинаешь их даже потихонечку ненавидеть. <…> Сложно это погасить в себе», — рассуждал он.

Поплавский утверждает, что его взгляд на ситуацию изменился, когда один из опытных контрактников возразил, что воюет как раз для того, «чтобы там они не знали, что идет война».

Зять Иосифа Пригожина

Евгений Ткаченко — зять продюсера Иосифа Пригожина, муж его дочери от первого брака Данаи. Ткаченко получил повестку по мобилизации в сентябре 2022 года. Пригожин тогда переживал, что зятя собирались призвать, хотя их ребенку не исполнилось и месяца. В передаче «Звезды сошлись» продюсер интересовался темой отсрочки в этом случае.

Ткаченко в итоге так и не мобилизовали. В январе 2023-го в программе «Секрет на миллион» Пригожин упомянул, что тот занят своей обычной работой и очень хорош в роли молодого отца.

Спустя год, в декабре 2023-го, издание «Утро.ру» сообщило со ссылкой на друзей Пригожина, что его зять якобы ушел на фронт добровольцем. По их словам, продюсер считает это мужественным и достойным уважения поступком.

Актер Павел Устинов

Актер Павел Устинов, имеющий опыт срочной службы в Росгвардии, был призван по мобилизации в октябре 2022 года. Его жена Екатерина рассказала RTVI, что за неделю до этого мобилизовали его брата Павла, поэтому «вопрос о том, являться или нет, для него не стоял».

Меньше чем через год, в сентябре 2023-го, на НТВ вышел сюжет о том, что Устинов «вернулся героем с СВО». Говорилось, что он получил серьезное ранение руки, когда в спешке неосторожно заряжал гранатомет, но после этого воевал еще полтора месяца.

«Чего там только не было. Каждый день как на иголках. На острие ножа ходишь. <…> Это все лотерея — выживешь ты или нет», — сказал сам актер.

На тот момент Устинову предстояло еще несколько операций на руке с перспективой ее восстановления не раньше чем через год.

Устинов осудил артистов, уехавших из страны и выступающих с критикой, заявив, что «такие поступки не прощаются». Он считает, что если гражданская позиция «идет против страны, где ты живешь, то даже внутренне чувствовать себя гражданином не получится».

В 2019 году суд приговорил Павла Устинова к 3,5 годам тюрьмы по так называемому «московскому делу» — о применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии во время акции протеста в столице. Устинов отрицал участие в акции и вины не признал. Дело вызвало общественный резонанс. В итоге суд изменил приговор с реального на условный, снизив срок до одного года.

Актер Георгий Тесля-Герасимов

В октябре 2022 года Тесля-Герасимов, известный по сериалу «След», пожаловался, что работодатели ущемляют его за его патриотическую позицию. Он утверждал, что его вывели из сериала после того, как он стал периодически посещать «территории военной операции» на Донбассе.

Через несколько дней появились новости, что Тесля-Герасимов пошел добровольцем на СВО и будет рассказывать о фронтовых буднях на проекте издания «ФАН» из медиагруппы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина (ныне издание закрыто, его сайт заблокирован Роскомнадзором). Вскоре актер рассказал блогеру WarGonzo (Семену Пегову), что находился на Донбассе с марта в качестве военного корреспондента и военного режиссера, а затем стал бойцом одной из дивизий Народной милиции ДНР (в декабре 2022-го вошла в состав российской армии).

В январе 2023 года Тесля-Герасимов, находясь под Угледаром, обратился в стихах к российскому актеру Артуру Смольянинову*, который в одном из интервью допустил возможность своего участия в боевых действиях на стороне Украины. В них говорилось, что Смольянинов* «попутал фронты».

В апреле 2023-го Тесля-Герасмов стал героем документального сериала «Люди Донбасса», где сообщил, что работает стрелком, старшим наводчиком взвода огневой поддержки.

Актер Сослан Фидаров

Исполнитель роли Пиночета в фильме «9 рота» в 2022 году вступил в известную добровольческую бригаду «Пятнашка», которая участвует в российско-украинском конфликте с 2014 года.

В августе 2023-го Фидаров рассказывал, что не бросил съемки в кино и по договоренности с командованием то уезжает с фронта, то возвращается обратно. Он говорил, что выполняет в основном функции политрука.

Как и Тесля-Герасимов, Фидаров записывал из зоны боев публичные обращения к Артуру Смольянинову*, с которым они вместе снимались в «9 роте». В одном из них он обещал бывшему коллеге, что будет его «сильно бить», а также назвал всех уехавших артистов «позором России».

В октябре 2023 года Фидарова вывели из зоны СВО и назначили министром культуры Северной Осетии.

Актер Эдуард Захарук

Актер эпизодических ролей в кино и сериалах Эдуард Захарук прибыл в зону военной операции добровольцем в августе 2022 года. Свое решение он объяснил тем, что живет в Ростове-на-Дону, а беспилотники, ракеты и снаряды начали долетать до границ Ростовской области. Захарук с позывным «Артист» является командиром боевой машины реактивной системы залпового огня «Град».

В июле он высказал мнение, что, несмотря на моральную и физическую усталость, абсолютное большинство бойцов считают правильным не останавливать боевые действия какими-либо договоренностями и «дойти до конца».

«Потому что будет ощущение даже не то, что мы чего-то не доделали, а того, что мы зря здесь пробыли. Задачи были поставлены, мы на эти задачи согласились. Мы ради этих задач жертвовали жизнями, и <…> мы должны уже дойти до конца», — считает Захарук.

Актер Михаил Мамаев

С конца 2022 года актер, известный по роли Никиты Оленева в фильмах «Гардемарины», находится в зоне военных действий в качестве военкора. Он отмечал, что вырос в военной семье, является офицером запаса и поэтому у него было «острое желание помочь».

В ноябре 2023-го Мамаев ненадолго приехал в Москву и возмутился тем, что сотрудники телепрограммы «Привет, Андрей!» Андрея Малахова просили его на время записи в студии снять бейсболку с флагом России.

«Я ответил, что не сниму, а если у них операторы не умеют снимать людей в военной форме России, то мы их уберем и поставим тех, кто умеет. <…> Пока мы там жилы рвем, здесь вот такое отношение на главном канале. <…> Киркоровы в бейсболках со стразами их не смущают, а флаг России над козырьком смущает. Плохо», — негодовал актер.

Малахов в ответ опубликовал фотокадры программы с участием Мамаева, на которых видно, что тот находился в студии в той самой камуфляжной бейсболке с триколором и футболке с надписью «Команда Путина».

Творческая бригада Минобороны: экс-скрипач «Аквариума» и другие

В конце 2022 года Минобороны объявило о создании на постоянной основе двух фронтовых творческих бригад, куда вошли как добровольцы из профессиональных артистов, так и мобилизованные граждане.

Среди прочих туда определили бывшего скрипача рок-группы «Аквариум» Андрея Решетина, который записался добровольцем на фронт в октябре 2022 года. В творческую бригаду Минобороны также направили мобилизованного той же осенью актера театра «Современник» Евгения Павлова.

Летом 2023 года сам Решетин говорил, что он единственный доброволец в своей бригаде. Ранее он назвал нескольких артистов в числе мобилизованных сослуживцев: солист «Новой оперы» Александр Тюпа, жонглер Росгосцирка Федор Митрохин, башкирские певцы Альфир Заманов и Фларид Биргалин.

В январе 2023-го Решетин опубликовал открытое письмо бывшему лидеру «Аквариума» Борису Гребенщикову*, уехавшему из России и выступающему против военных действий на Украине.

«Ты собирал деньги для тех, кто стреляет в нас! Куда заводит пацифизм! Это ужасно, Боб! И эти твои отвратительные интервью! Борька! Остановись!», — говорилось в письме.

Евгений Павлов рассказывал, что в ходе мобилизационной подготовки «настрелял около двух тысяч патронов» и что у него появилась уверенность «от владения оружием и воинскими навыками, которые ранее не известны были».

Он назвал публику из солдат и офицеров «самой благодарной».

«Сначала, конечно, сталкиваешься со стеной недоверия, но потом они оттаивают, аплодируют и благодарят так сильно, как на это способны только искренние люди», — сказал актер.

Звезды спорта на СВО

Повестки в рамках мобилизации получили «десятки известных спортсменов», сообщало осенью 2022 года РИА Новости. Среди них:

боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев

В августе 2023-го сообщалось, что он получил контузию и на несколько дней оглох на одно ухо. Также ему «немного посекло лицо» осколками при взрыве снаряда.

боец ММА Равиль Коробов

В феврале 2023 года мэр Тобольска, откуда родом Коробов, передал в своем телеграм-канале, что Минобороны наградило бойца медалью «За воинскую доблесть» II степени. В апреле того же года портал Fight.ru написал, что Коробов «служит в армии» и «с нетерпением ждет дембеля». Сам Равиль рассказывал, что как на человека армия влияет на него положительно, а как на бойца — отрицательно, так как он практически не тренируется и набрал лишний вес.

Добровольцами отправились в зону боев чемпион России по боксу Батор Сагалуев, боец ММА Илья Бочков (получил ранение в ногу, после реабилитации вернулся в часть, имеет медаль «За отвагу»), чемпион Кубка мира по карате-кёкусинкай Виктор Горн (пробыл на СВО с января по сентябрь 2023 года).

Чемпион Европы по карате Сергей Увицкий, также вступивший в добровольческий отряд «Союз», погиб, о чем стало известно в январе 2023 года.

«Я бы отправился, но…»

Некоторые артисты выражали готовность отправиться на фронт, но в итоге по разным причинам остались дома.

Во время мобилизации осенью 2022 года Дмитрий Харатьян, который не раз выступал в поддержку СВО и ездил на Донбасс, сказал, что не будет «отмазывать» 24-летнего сына Ивана, если тот получит повестку. Он добавил, что сын придерживается тех же взглядов, что если нужно выполнить долг, то он его выполнит. Ограниченно годного к службе Ивана Харатьяна так и не призвали, он занимается киносъемками и участвует вместе с отцом в фестивалях.

Повестку по мобилизации получил актер Стас Румянцев, бывший муж актрисы Равшаны Курковой. «Из Москвы призывают в пехоту. <…> Кантемировская танковая дивизия. Окоп, лопата, автомат», — написал он в соцсетях, отметив, что имеет опыт служения на корабле. Позднее Румянцев рассказал, что пришел в военкомат, но его отправили домой, предупредив, что могут призвать в будущем.

Актер Иван Охлобыстин говорил летом 2023 года, что «уже трижды предлагал себя послать на линию фронта», но ему пока «не разрешили поехать». В декабре он сообщил, что приехал на предновогоднее мероприятие на Донбассе и попал под обстрел и что его спас бронежилет.

Актер Михаил Пореченков заявлял, что решение верховного главнокомандующего о частичной мобилизации «мы должны выполнять». При этом он отметил, что в свои 53 года не подходит под призывной возраст, но не исключает, что пойдет добровольцем.

Весной 2023 года Пореченков сказал в интервью: «Я бы отправился. Но давайте каждый на своем месте будет. Я так скажу. Я снят с воинского учета по возрасту. Каждый на своем месте должен делать свое дело честно. От этого будет больше помощи, чем от того, чтобы просто поехать туда добровольцем, ничего не умея».

О готовности отправиться на фронт заявлял в разгар мобилизации рэпер Давид Нуриев, известный как Птаха. «Я не буду позорить свой род. Я так же, как и все, пойду и буду воевать», — цитировал его канал «Неопра, блин» журналистки Алены Жигаловой.

В марте 2023 года рэпер инсценировал свое попадание под обстрел в ДНР и исчезновение. Его PR-директор Марина Евстифеева объяснила, что Птаха собирался потроллить украинских артистов, которые делают селфи с фронта, но «шутка вышла из-под контроля».

Сам артист извинился за видео «обстрела», снятое на полигоне, которое ввело всех в заблуждение, и обвинил в сливе кого-то из своих друзей. «Те, кто переживал, извините. А те, кто радовался — ну, извините, что я вас обломал», — заключил он.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов