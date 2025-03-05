Все проблемы в мире связаны с Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) и тем, что западные политики — это «поколение егэшников». Об этом RTVI заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Все ЧП в мире происходят из-за плохого егэшного образования и никудышного воспитания. Посмотрите на поколение егэшников в европейских странах — от Макрона и Шольца до Стармера. Это воспитанники американской школы, получившие егэшное образование, у которых нет системного мышления, нет национальной гордости, которые, собственно говоря, под дудку тех же демократов из Америки ломали и корежили свои страны», — сказал он.

Политик уточнил, что в СССР было классическое образование, которое начиналось еще с детского сада, где учили «любить страну, природу и трудиться».

«Дальше — школа, полная школа одновременно с профессиональной подготовкой по десяти специальностям. Я окончил школу, имел первую профессию — машинист-тракторист, вторую профессию — киномеханик и третью профессию — пчеловод-садовод», — рассказал Зюганов.

Лидер КПРФ не в первый раз выступает против системы ЕГЭ. Например, в декабре 2024 года он заявил, что из-за ЕГЭ у России «контузия и травма на 20 лет минимум». По его мнению, болонская система образования стала худшим решением, которое только можно было придумать для страны.

В конце января 2025 года Зюганов заявил, что ЕГЭ привело к «взорванному образованию», которое, в свою очередь, превратилось в «травму для страны на поколение», поскольку «его невозможно восстановить быстро». Последствия всего этого сказываются на всех сферах жизни России и привели в том числе к ЧП в Черном море, где затонули два танкера с мазутом, добавил Зюганов.

«Уже имеем результаты. Малограмотные люди, кто учился по ЕГЭ, угробили Черное море, загнали туда и утопили две лоханки с мазутом, измазали им все побережье от Сочи до Одессы», — заявил политик.

ЕГЭ официально ввели во всех российских школах в 2009 году в качестве выпускного и вступительного экзаменов. Целью такого шага называли среди прочего искоренение коррупции в школах и вузах. В последние годы стали множиться скандальные случаи с процедурами досмотров, проведения самого экзамена и его результатами.

В Госдуму неоднократно вносились законопроекты об отмене ЕГЭ, но они не получали поддержки правительства и отклонялись. Очередные поправки на этот счет предложил в июне 2024 года глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).