После вторжения ВСУ в Курскую область с начала августа из приграничных районов эвакуировались более 121 тысячи человек — около 10 тысяч из них находятся в пунктах временного размещения (ПВР). По данным МЧС России, в регион доставлено свыше 2,2 тысяч тонн гуманитарных грузов первой необходимости — их распределили по ПВР и центрам выдачи. RTVI рассказывает, куда можно обратиться за помощью и где ее предложить.

Что брать с собой во время эвакуации?

Сейчас эвакуации подлежат семи приграничных районов Курской области, а также один район Белгородской. В некоторые из них въезд закрыт из соображений безопасности, однако люди там еще остаются.

Наиболее сложная оперативная обстановка наблюдается в Суджанском и Беловском районах, а также в некоторых населенных пунктах Кореневского района Курской области — там эвакуация для местных жителей обязательна. В правительстве региона призвали «с пониманием» отнестись к ситуации и рассказали, что брать с собой в случае начала эвакуации.

В частности, нужно взять с собой документы, лекарства (те, что назначил врач, а также антибиотики и обезболивающие), телефоны и зарядные устройства, средства личной гигиены, теплые вещи и воду. В разговоре с RTVI действующий спасатель Юрий Иванов добавил, что, помимо перечисленного, с собой лучше также взять спички или зажигалку, «дорожный набор» посуды и еду из расчета на сутки — любые калорийные продукты, которые занимают мало места и долго хранятся, например, энергетические батончики и суповые пакеты. «Каждый человек должен адекватно оценивать свои возможности, поэтому этот список можно дополнять. Самое главное — слушать четкое руководство по месту сбора и дальнейшим действиям и избегать паники», — заключил эксперт.

К кому обращаться по поводу эвакуации?

Жители тех районов, которые подлежат эвакуации, но не входят в список населенных пунктов «с ограниченным доступом», могут рассчитывать на помощь при выезде из приграничья. Помимо добровольцев, которые вывозят людей в безопасную зону, эвакуацией занимаются сотрудники МЧС. По номеру 112 жители области могут сообщить о нештатных ситуациях: угрозе жизни, нанесении вреда здоровью, повреждении жилья и другого имущества, обнаружении подозрительных предметов или обломков, а также оставить адрес и контактные данные людей, нуждающихся в эвакуации. Кроме того, специалисты службы могут принять заявку на заселение в пункты временного размещения. Однако, по словам местных жителей, линия часто бывает перегружена, а данные пропавших в приграничье людей не доходят до операторов.

По вопросам эвакуации можно также обращаться к представителям сельсоветов и местных администраций, а также к сотрудникам курских благотворительных организаций — в частности, в «Домик добрых дел» и штаб #МЫВМЕСТЕ Курской области.

Куда обратиться по поводу временного размещения?

В случае необходимости временно переехать в ПВР нужно обратиться в местную администрацию или позвонить на горячую линию оперативного штаба Курской области по телефону +7 (4712) 72-30-03, который работает круглосуточно.

По вопросам размещения жители Курской области могут обратиться и в московский фонд помощи «Дом с Маяком» — он готов расселять в Москве семьи, в которых есть дети и взрослые до 30 лет, нуждающиеся в паллиативной помощи. Для того, чтобы получить помощь, нужно заполнить анкету на сайте фонда или написать его руководительнице Лиде Мониаве в WhatsApp по номеру +7 968 029 38 29.

Жители других регионов России также массово откликнулись на просьбы курян о помощи: в социальных сетях они предлагают им свои квартиры и дома, обещают содействие при выезде из зоны боевых действий, а также помощь при «обустройстве» на новом месте.

В каких регионах развернуты пункты ПВР



По данным МЧС России на 18 августа, в 24 регионах страны работают 174 ПВР — они расположены в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой и других областях. В них размещены более 8 тысяч человек — в том числе свыше 2500 детей. При этом готовы принять жителей приграничных территорий еще около 450 ПВР вместимостью свыше 35 тыс. Человек.

Где уточнить информацию о людях, покинувших приграничные территории?

В приемные эвакуационные пункты и ПВР поступает большое количество сообщений о пропавших после атаки ВСУ родственниках, друзьях и соседях. Для того, чтобы узнать информацию о них или попросить помощи в поиске, стоит обратиться на горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по Курской области по номеру 8-800-700-54-52. По данным пресс-службы организации, с 7 августа к ним поступило более 338 обращений и 154 звонков на горячую линию, однако «эти цифры не отражают реальную численность пропаж», так как заявки на поиск поступают от нескольких человек сразу.

Помимо «ЛизыАлерт», жители могут обратиться к специалистам Российского Красного Креста — по словам руководителя отдела РКК по восстановлению семейный связей Дарьи Меркуловой, за несколько дней в курское отделение организации поступило более тысячи заявок на розыск. Их можно подать у волонтеров в региональных отделениях организации или через сайт РКК. Для того, чтобы подать заявку через сайт, необходимо перейти на официальный сайт РКК, где будет баннер с кнопкой «Оставить заявку на поиск родных и близких». После нажатия на ссылку необходимо заполнить форму с данными о пропавшем и отправить ее на рассмотрение.

Также в регионе открыта горячая линия по поиску пациентов в местных медучреждениях. Она работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 по телефону: +7 (4712) 54-00-25

Где получить гуманитарную помощь?

Для того, чтобы получить гуманитарную помощь, жители приграничья могут обратиться в штаб #МЫВМЕСТЕ Курской области по телефонам +7 (919) 176-95-53, +7 (905) 158-58-37. Или приехать в пункты выдачи помощи по адресам в Курске:

ул. Верхняя Луговая, д. 13, павильон 76 (здание центрального рынка со стороны Сосновской улицы, 1 этаж)

ул. Радищева, д. 40а (Благотворительный фонд «Регион-Курск», напротив КГУ)

ул. Белинского, д. 5 («Домик добрых дел»)

ул. Белгородская, д. 14б (Добро.Центр ОБУ «Областной Дворец молодёжи»).

Выдачей гуманитарной помощи также занимается Курское отделение Российского Красного Креста. Волонтеры организации просят заранее заполнить заявку о выдачи гумпомощи на их сайте. Для того, чтобы это сделать, нужно перейти на сайт РКК и нажать на кнопку «Записаться онлайн». Далее следует перейти во вкладки «Сотрудники» и «Выдача гумпомощи», оставить в заявке контактные данные — ФИО, возраст всех членов семьи — и описать свои потребности: если у кого-то из семьи есть инвалидность, нужны определенные лекарства, термометры, глюкометры, одежда или транспортно-технические средства (инвалидная коляска и т.д.), то сотрудники организации просят это указать.

На какие выплаты могут рассчитывать беженцы?

Президент России Владимир Путин сообщил, что жители области, покинувшие дома из-за обстрелов, смогут получить разовые федеральные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, они смогут рассчитывать на единовременную выплату в рамках действующего статуса ЧС федерального масштаба — она составит 15 тысяч рублей.

Всего на поддержку региона направят около 600 миллионов рублей, говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным. Контролировать целевое использование средств будет МЧС.

На сайте Минцифры говорится, что для жителей Курской области доступны следующие меры поддержки:

выплата при утрате имущества (от 75 тыс. до 150 тыс. руб.);

выплата за вред, причиненный здоровью (от 300 тыс. до 600 тыс. руб.);

выплата членам семьи погибшего при ЧС (1,5 млн руб.)

Оформить заявку на получение выплат можно на сайте «Госуслуг». «Для тех, у кого есть прописка или регистрация в приграничных районах Курской области, эта функция в проактивном режиме выводится на экран портала автоматически», — сообщил руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. После отправки заявки услуга должна быть оказана в срок до шести календарных дней.

Как можно помочь жителям приграничья?

Для того, чтобы оказать помощь жителям приграничных регионов, лучше всего обратиться в проверенные фонды: