После вторжения ВСУ в Курскую область с начала августа из приграничных районов эвакуировались более 121 тысячи человек — около 10 тысяч из них находятся в пунктах временного размещения (ПВР). По данным МЧС России, в регион доставлено свыше 2,2 тысяч тонн гуманитарных грузов первой необходимости — их распределили по ПВР и центрам выдачи. RTVI рассказывает, куда можно обратиться за помощью и где ее предложить.
Что брать с собой во время эвакуации?
Сейчас эвакуации подлежат семи приграничных районов Курской области, а также один район Белгородской. В некоторые из них въезд закрыт из соображений безопасности, однако люди там еще остаются.
Наиболее сложная оперативная обстановка наблюдается в Суджанском и Беловском районах, а также в некоторых населенных пунктах Кореневского района Курской области — там эвакуация для местных жителей обязательна. В правительстве региона призвали «с пониманием» отнестись к ситуации и рассказали, что брать с собой в случае начала эвакуации.
В частности, нужно взять с собой документы, лекарства (те, что назначил врач, а также антибиотики и обезболивающие), телефоны и зарядные устройства, средства личной гигиены, теплые вещи и воду. В разговоре с RTVI действующий спасатель Юрий Иванов добавил, что, помимо перечисленного, с собой лучше также взять спички или зажигалку, «дорожный набор» посуды и еду из расчета на сутки — любые калорийные продукты, которые занимают мало места и долго хранятся, например, энергетические батончики и суповые пакеты. «Каждый человек должен адекватно оценивать свои возможности, поэтому этот список можно дополнять. Самое главное — слушать четкое руководство по месту сбора и дальнейшим действиям и избегать паники», — заключил эксперт.
«Кто пешком шел — кто по болоту». Как жители Курской области самостоятельно эвакуировались из приграничных деревень
К кому обращаться по поводу эвакуации?
Жители тех районов, которые подлежат эвакуации, но не входят в список населенных пунктов «с ограниченным доступом», могут рассчитывать на помощь при выезде из приграничья. Помимо добровольцев, которые вывозят людей в безопасную зону, эвакуацией занимаются сотрудники МЧС. По номеру 112 жители области могут сообщить о нештатных ситуациях: угрозе жизни, нанесении вреда здоровью, повреждении жилья и другого имущества, обнаружении подозрительных предметов или обломков, а также оставить адрес и контактные данные людей, нуждающихся в эвакуации. Кроме того, специалисты службы могут принять заявку на заселение в пункты временного размещения. Однако, по словам местных жителей, линия часто бывает перегружена, а данные пропавших в приграничье людей не доходят до операторов.
По вопросам эвакуации можно также обращаться к представителям сельсоветов и местных администраций, а также к сотрудникам курских благотворительных организаций — в частности, в «Домик добрых дел» и штаб #МЫВМЕСТЕ Курской области.
Куда обратиться по поводу временного размещения?
В случае необходимости временно переехать в ПВР нужно обратиться в местную администрацию или позвонить на горячую линию оперативного штаба Курской области по телефону +7 (4712) 72-30-03, который работает круглосуточно.
По вопросам размещения жители Курской области могут обратиться и в московский фонд помощи «Дом с Маяком» — он готов расселять в Москве семьи, в которых есть дети и взрослые до 30 лет, нуждающиеся в паллиативной помощи. Для того, чтобы получить помощь, нужно заполнить анкету на сайте фонда или написать его руководительнице Лиде Мониаве в WhatsApp по номеру +7 968 029 38 29.
Жители других регионов России также массово откликнулись на просьбы курян о помощи: в социальных сетях они предлагают им свои квартиры и дома, обещают содействие при выезде из зоны боевых действий, а также помощь при «обустройстве» на новом месте.
В каких регионах развернуты пункты ПВР
По данным МЧС России на 18 августа, в 24 регионах страны работают 174 ПВР — они расположены в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой и других областях. В них размещены более 8 тысяч человек — в том числе свыше 2500 детей. При этом готовы принять жителей приграничных территорий еще около 450 ПВР вместимостью свыше 35 тыс. Человек.
Где уточнить информацию о людях, покинувших приграничные территории?
В приемные эвакуационные пункты и ПВР поступает большое количество сообщений о пропавших после атаки ВСУ родственниках, друзьях и соседях. Для того, чтобы узнать информацию о них или попросить помощи в поиске, стоит обратиться на горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по Курской области по номеру 8-800-700-54-52. По данным пресс-службы организации, с 7 августа к ним поступило более 338 обращений и 154 звонков на горячую линию, однако «эти цифры не отражают реальную численность пропаж», так как заявки на поиск поступают от нескольких человек сразу.
Помимо «ЛизыАлерт», жители могут обратиться к специалистам Российского Красного Креста — по словам руководителя отдела РКК по восстановлению семейный связей Дарьи Меркуловой, за несколько дней в курское отделение организации поступило более тысячи заявок на розыск. Их можно подать у волонтеров в региональных отделениях организации или через сайт РКК. Для того, чтобы подать заявку через сайт, необходимо перейти на официальный сайт РКК, где будет баннер с кнопкой «Оставить заявку на поиск родных и близких». После нажатия на ссылку необходимо заполнить форму с данными о пропавшем и отправить ее на рассмотрение.
Также в регионе открыта горячая линия по поиску пациентов в местных медучреждениях. Она работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 по телефону: +7 (4712) 54-00-25
Где получить гуманитарную помощь?
Для того, чтобы получить гуманитарную помощь, жители приграничья могут обратиться в штаб #МЫВМЕСТЕ Курской области по телефонам +7 (919) 176-95-53, +7 (905) 158-58-37. Или приехать в пункты выдачи помощи по адресам в Курске:
- ул. Верхняя Луговая, д. 13, павильон 76 (здание центрального рынка со стороны Сосновской улицы, 1 этаж)
- ул. Радищева, д. 40а (Благотворительный фонд «Регион-Курск», напротив КГУ)
- ул. Белинского, д. 5 («Домик добрых дел»)
- ул. Белгородская, д. 14б (Добро.Центр ОБУ «Областной Дворец молодёжи»).
Выдачей гуманитарной помощи также занимается Курское отделение Российского Красного Креста. Волонтеры организации просят заранее заполнить заявку о выдачи гумпомощи на их сайте. Для того, чтобы это сделать, нужно перейти на сайт РКК и нажать на кнопку «Записаться онлайн». Далее следует перейти во вкладки «Сотрудники» и «Выдача гумпомощи», оставить в заявке контактные данные — ФИО, возраст всех членов семьи — и описать свои потребности: если у кого-то из семьи есть инвалидность, нужны определенные лекарства, термометры, глюкометры, одежда или транспортно-технические средства (инвалидная коляска и т.д.), то сотрудники организации просят это указать.
На какие выплаты могут рассчитывать беженцы?
Президент России Владимир Путин сообщил, что жители области, покинувшие дома из-за обстрелов, смогут получить разовые федеральные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, они смогут рассчитывать на единовременную выплату в рамках действующего статуса ЧС федерального масштаба — она составит 15 тысяч рублей.
Всего на поддержку региона направят около 600 миллионов рублей, говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным. Контролировать целевое использование средств будет МЧС.
На сайте Минцифры говорится, что для жителей Курской области доступны следующие меры поддержки:
- выплата при утрате имущества (от 75 тыс. до 150 тыс. руб.);
- выплата за вред, причиненный здоровью (от 300 тыс. до 600 тыс. руб.);
- выплата членам семьи погибшего при ЧС (1,5 млн руб.)
Оформить заявку на получение выплат можно на сайте «Госуслуг». «Для тех, у кого есть прописка или регистрация в приграничных районах Курской области, эта функция в проактивном режиме выводится на экран портала автоматически», — сообщил руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. После отправки заявки услуга должна быть оказана в срок до шести календарных дней.
Как можно помочь жителям приграничья?
Для того, чтобы оказать помощь жителям приграничных регионов, лучше всего обратиться в проверенные фонды:
- Самый крупный пункт сбора гуманитарной помощи в Курске «Домик добрых дел» принимает денежные переводы. Также на адрес организации (город Курск, улица Белинского, дом 5) можно оформить курьерскую доставку. Актуальные списки необходимых продуктов организация публикует на своей странице во ВКонтакте.
- База аварийно-спасательной службы Курской области по адресу улица 50 лет Октября, д. 177 принимает грузы от различных компаний. Туда же можно отправить теплые вещи, запасную одежду и средства личной гигиены.
- Благотворительная организация «Банк еды „Русь“» закупает все необходимые товары и перевозит их в Курскую область. Сделать пожертвование можно на сайте фонда. Кроме того, фонд запустил акцию помощи совместно с маркетплейсом Ozon, где на специальной странице можно оплатить несколько товаров, которые будут направлены в представительство благотворительной организации. После этого волонтеры рассортируют товары и направят их в ПВР, где размещены беженцы.
- Центр помощи «Дом для мамы» организовал пункт сбора продуктов и одежды для жителей Курской области по адресу Николоямская, 52, стр. 2, этаж 2, домофон 19. Среди вещей, которые особенно необходимы, средства личной гигиены, продукты питания, матрасы, раскладушки, постельное белье, одеяла, подушки, а также халаты и резиновые шлепки.
- Фонд помощи «Дом с маяком» ведет сбор гуманитарной помощи по адресу ул. Фруктовая, 5, корп. 3. Кроме того, организация занимается сбором средств на аренду квартир для жителей приграничья, еду и товары первой необходимости, а также ищет волонтеров, которые смогут обрабатывать запросы от беженцев. Для того, чтобы стать волонтером, нужно заполнить анкету на сайте фонда.