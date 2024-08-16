Замедление работы видеохостинга YouTube, о котором объявил депутат Госдумы Александр Хинштейн, стало одной из центральных тем в дискуссиях между российскими интернет-пользователями. Из-за падения скорости загрузки видеороликов многие пользователи решили перейти на другие онлайн-платформы, а отсутствие объяснений со стороны властей привело к массовым расторжениям контрактов с операторами связи. RTVI рассказывает, как россияне отреагировали на возникшие трудности и какие альтернативы YouTube выбирают.

Жалобы операторов

Российские интернет-пользователи стали массово разрывать договоры об оказании услуг с региональными операторами связи из-за замедления работы YouТube, говорится в письме ассоциации «Ростелесеть», куда входит более 200 таких компаний. Обращение «Ростелесети» было направлено министру цифрового развития Максуту Шадаеву и руководителю Роскомнадзора Андрею Липову 7 августа, пишет «Коммерсантъ».

По словам президента ассоциации Олега Грищенко, операторы связи получили от клиентов тысячи жалоб на то, что видеохостинг перестал загружать размещенные материалы при работе через «домашнюю сеть», хотя при этом абоненты мобильной связи могли беспрепятственно смотреть видеоролики с прежней скоростью.

В своем обращении к Шадаеву и Липову операторы «Ростелесети» признаются, что не видят возможности объяснить своим клиентам причины ухудшения работы сайта из-за «отсутствия официальных заявлений в СМИ и опубликованных нормативно-правовых актов по указанной проблеме».

Члены ассоциации попросили Минцифры и РКН официально проинформировать граждан о причинах замедления работы YouTube. Они также обратили внимание на «неравномерную деградацию» скорости видеохостинга у разных компаний, «несмотря на связанность работы этих сетей», и попросили это объяснить.

С массовым недовольством сбоями в работе YouTube столкнулись и компании, которые входят в Ассоциацию малых операторов связи регионов. Как минимум 35 из 120 членов объединения рассказали, что клиенты расторгли с ними договоры.

Представители АМОР 8 августа тоже направили письмо в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Глава ассоциации Дмитрий Галушко предположил, что региональные операторы могли столкнуться с более серьезными последствиями замедления «за счет меньшего количества международных стыков».

Жалобы пользователей

Москва

На замедление работы Youtube жалуются интернет-пользователи в Москве, пишет Msk1.ru со ссылкой на сообщения от своих читателей:

«Очень недовольна, что зависают ролики. Смотрю про сад и огород — приходится тратить больше времени и нервов»

«На телевизоре почти не грузит, а на ноуте хорошо работает»

«Может, ютьюб и обидел кого-то зря, но почему, вымещая свою обиду, надо наплевать на реальные потребности миллионов людей, получающих от того же ресурса массу удовольствия, и сделать им „больно“?»

Нижний Новгород

Аналогичные претензии пользователей к работе видеохостинга опубликовало нижегородское издание NN.ru:

«Работает с телефона. С компа вчера не открывался»

«Мобильный инет от Tele2 пропускает трафик YouTube, стационарный от “Дом.ру” — нет»

«YouTube работает, но на компе страница может загружаться до минуты. В процессе просмотра на качестве 480 могут быть прерывания или переключение качества на 144. Если фоном блог, то не критично. Посмотреть концерт — уже подбешивает. Как дела в приложении, я не знаю — не пользуюсь»

Новосибирск

Недоумение из-за ухудшения работы сайта выразили жители Новосибирска, их мнения приводит NGS.ru:

«Это очень плохо. YouTube уходит, жалко. Есть российская платформа — скорее всего, туда будем переходить, если окончательно умрет YouTube»

«Я другим не пользовался, только YouTube. О скорости — конечно, она снизилась. Я пользуюсь иногда — чувствительно. Поэтому если какие-то возможности есть, чтобы это вернуть на место, то желательно бы это сделать. И почему она замедляется, никто же не знает: может быть, это какие-то природные явления, а может быть, это рука человека. Я не знаю»

«Зачем [замедлять]? Это ерунда какая-то. Мне кажется, тех, кто какие-то политические вещи смотрит, их меньшинство — большинство смотрит, как сделать какую-нибудь штуку по ремонту. Ребенок вот мультики смотрит, теперь не может нормально их смотреть. Спасибо правительству, что не даете ребенку мультики смотреть»

VK

В комментариях к новости о замедлении работы видеохостинга на странице издания «ND — Новости дня» в социальной сети VK пользователи также выразили возмущение в связи с возникшими затруднениями при просмотре видеороликов:

«Кто-то из правительства сказал, что в ближайшее время будет все хорошо, а вы и поверили»

«Через мобильный, по ходу, загнулся уже»

«Через смартфон “андроид” видео не включается, кружочек крутится и больше ни хрена»

AppStore

На странице приложения для просмотра Youtube в магазине AppStore пользователи также стали массово оставлять негативные комментарии о проблемах, с которыми столкнулись при попытке воспроизвести видео.

«Обновил уже все. Как выпала ошибка на первом видео, так и осталась»

«Желаю англосаксам сгинуть на минном поле в Bredly (предположительно, имеется в виду боевая машина пехоты США Bradley, — прим. RTVI)»

«С последним обновлением стало еще хуже, “ошибка чтения видео” выдает постоянно, дно»

Поиск альтернатив

Rutube

Основной российский аналог западного видеохостинга Rutube сообщил «Известиям» о запуске специальной функции быстрого копирования видеороликов, размещенных на YouТube.

«Для этого автору необходимо подтвердить факт владения каналом: в описание своего канала на YouTube добавить уникальный проверочный код, указать идентификатор канала и выбрать количество роликов, которое нужно перенести», — рассказали в пресс-службе RuTube.

Для корректного переноса ролики должны весить не более 25 Гб и длиться не более 5 часов. Предполагается, что за один раз можно импортировать до 2 тысяч роликов вместе с оригинальным названием, описанием, обложкой и датой публикации. Представители RuTube обещают также сохранить исходное качество видео. Перед публикацией ролики подвергнутся модерации.

Онлайн-кинотеатры

Из-за ухудшения работы YouTube пользователи стали чаще искать необходимую информацию на других площадках, рассказал Forbes президент «Ростелесети» Олег Грищенко. Он обратил внимание, что российские платформы установили региональным провайдерам «существенно меньше» кеш-серверов, чем федеральным операторам связи.

По данным пресс-службы соцсети VK, в период с 5 по 11 августа общий объем видеороликов, загруженных на «VK Видео», увеличился в 1,5 раза по сравнению со среднемесячными показателями за июль. При этом число пользователей, которые впервые загрузили видео на платформу, выросло в 1,7 раза.

По словам участников рынка, с 5 по 11 августа кратно увеличились просмотры детского контента в российских онлайн-кинотеатрах и на видеосервисах. В частности, стриминговый сервис Okko зафиксировал рост числа подписчиков с детском профилем на 89% в месяц, а число потребителей детского контента на «Кинопоиске» и в онлайн-кинотеатре Premier выросло в 1,5 раза.

Жесткий диск

Наиболее радикальным методом стало скачивание видео на жесткие диски, которое вместе с использованием VPN и переносом роликов на российские платформы привело к заметному росту трафика — на 5-10%.

«Кроме того, десятки миллионов людей периодически пробуют получить доступ к сервису в обычном режиме, надеясь, что “замедления” наконец прекратили. Все это создает основания для роста трафика», — отметил автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко.