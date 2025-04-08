9 апреля в силу вступят индивидуальные пошлины США на зарубежный импорт, анонсированные Дональдом Трампом в «день освобождения» неделей ранее. Большинство стран настроилось на переговоры с Белым домом, однако Китай и ЕС предпочли ответить взаимными ограничениями. Как развивается торговая война между Соединенными Штатами и их главными торговыми партнерами — в материале RTVI.

Китай: гонка пошлин «до конца»

В так называемый самим Трампом «день освобождения» 2 апреля президент США объявил о введении индивидуальной «взаимной» пошлины в размере 34% на импорт китайских товаров. Это ограничение дополняют две уже действующие пошлины, каждая по 10%, примененные в начале второго президентского срока республиканца.

Китай последовательно отвечал на тарифы Трампа дополнительными пошлинами на импорт американских товаров, включая уголь, сжиженный природный газ и сельскохозяйственную технику, а также ввел ограничения против нескольких десятков американских компаний и обратился во Всемирную торговую организацию.

Но самой серьезной контрмерой может стать введение Пекином «зеркальной» пошлины 34%, которая должна вступить в силу 10 апреля. В этом случае Трамп пригрозил КНР дополнительной пошлиной 50% — и если это случится, то суммарная тарифная ставка на китайский импорт дойдет до 104%.

В министерстве торговли КНР заявления Трампа назвали «шантажом» и заявили, что Китай будет бороться с пошлинами «до конца». «Угроза США повысить тарифы в отношении Китая — это ошибка на ошибке», — подчеркнули в ведомстве.

Впрочем, по утверждению Трампа, Китай «очень хочет заключить сделку, но не знает, как ее инициировать». «Мы ждем их звонка», — написал президент США в соцсети Truth Social 8 апреля.

Евросоюз: первый контрудар на согласовании

Первым ответным действием Евросоюза могут стать поэтапные пошлины 25% на некоторые американские товары, вариант введения которых накануне предложили в Еврокомиссии. Эта мера рассматривается в ответ на тарифы на сталь, алюминий и автомобили из ЕС, введенные Вашингтоном еще в марте. Голосование внутри ЕС по этому предложению пройдет 9 апреля.

Изначально в Еврокомиссии планировали применить «зеркальные» пошлины на сумму до €26 млрд. Однако торговый комиссар ЕС Марош Шефчович признал, что общая сумма первых европейских контрмер будет меньше.

Он также рассказал, что еще в феврале ЕС предлагал снизить пошлины на американские автомобили и некоторые промышленные товары до нуля, если и США ответят тем же самым. Однако Трамп на эту идею отреагировал прохладно, отметив 7 апреля, что нулевые тарифы введены не будут.

«Европейский союз очень плохо к нам относится. Им придется покупать энергию у нас, потому что она им нужна, и им придется покупать ее у нас», — сказал президент США.

Азия и Израиль: предпочитают переговоры

Большинство азиатских стран решили подойти к решению тарифной проблемы путем диалога с администрацией Трампа — среди них Япония, Индонезия, Камбоджа, Южная Корея, Филиппины, Таиланд, Бангладеш и Малайзия.

Так, премьер-министр Японии Сигэру Исиба подчеркнул, что Токио не намерен вступать «в прямую конфронтацию» с Вашингтоном и будет убеждать его снизить объявленную Трампом пошлину 24% . С такой же целью столицу США планирует посетить министр торговли Южной Кореи Чонг Ин Кё — его страна столкнулась с тарифом 25%.

Одна из самых серьезных индивидуальных пошлин была введена в отношении Вьетнама — 46%. Премьер-министр страны Фам Минь Тинь уже заверил, что Вьетнам будет закупать больше американских товаров, и запросил у США 45 дней отсрочки на введение ограничений.

Отсрочить введение пошлины в размере 37% попросил Трампа и глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус. Он направил в Белый дом письмо, в котором отмечается, что власти страны отныне намерены увеличивать импорт американской сельскохозяйственной продукции.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху и вовсе стал первым иностранным лидером, который посетил Белый день после «дня освобождения». На встрече с Трампом он пообещал отменить все торговые барьеры на пути американских товаров в Израиль, попавший под пошлину 17%.

«Мы устраним торговый дефицит с Соединенными Штатами. Мы намерены сделать это очень быстро», — подчеркнул Нетаньяху.

А премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе практически сразу же исключил возможность введения ответных пошлин против США. Впрочем, австралийцам «повезло» столкнуться лишь с универсальной тарифной ставкой 10%.