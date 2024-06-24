После теракта в Дагестане был задержан глава Сергокалинского района Магомед Омаров. Двое его сыновей были участниками нападения на на церкви и синагоги в Дагестане. Омарова уже исключили из «Единой России», не исключено, что в отношении него будет возбуждено дело. RTVI рассказывает, что известно об отце террористов.

Главе Сергокалинского района Дагестана 63 года. В его официальной биографии сказано, что после школы он отслужил в армии, откуда демобилизовался в звании лейтенанта. Затем окончил Дагестанский сельскохозяйственный институт, где учился на зоотехническом факультете. Недолго Омаров проработал в местном совхозе «Губденский». Одновременно с этим был комсомольцем. В 1987 году он был назначен на должность заведующего отделом Сергокалинского райкома комсомола. А спустя три года был переведен в Сергокалинский райком КПСС инструктором.

В 90-х Омаров получил второе высшее образование в Международном институте управления бизнеса и права, после чего работал в банковской сфере — сначала заместителем управляющего отделением Сергокалинского банка, потом управляющим местным отделением Сбербанка.

По данным сервиса СПАРК, с 2002 года по 2005 год Магомед Омаров являлся председателем правления банка «Эльбин». Банк был основан бывшим депутатом Госдумы РФ и министром финансов Дагестана Гамидом Гамидовым. Последний в 1996 году погиб в результате теракта в Махачкале. Когда он поднимался в здание республиканского Минфина, у крыльца взорвалась препарированная и начиненная взрывчаткой машина. В 2018 году Банк России отозвал у «Эльбина» лицензию из-за неоднократного нарушения закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В 2007 году Магомед Омаров избирался в депутаты Сергокалинского района от «Справедливой России». Местом работы указывал Сбербанк. В избирком он представил сведения, что в это время работал в должности начальника отдела проблемных и просроченных кредитов. В 2007-м Омаров стал депутатом Народного собрания Дагестана, а спустя три года его избрали главой Сергокалинского района, уже от «Единой России».

Согласно опубликованным декларациям о доходах, Магомед Омаров зарабатывал порядка миллиона рублей в год. В декларации он указывал, что в собственности у него ничего нет. В пользовании же, по данным на начало 2022 года, имелся земельный участок площадью 500 кв.м и жилой дом 300 кв.м. На супругу записаны квартира площадью 152,2 кв.м, гараж 120 кв.м. В пользовании у жены Омарова также есть дом площадью 234,2 кв.м и земельный участок 2815 кв. м.

До теракта в Дагестане Магомед Омаров являлся членом регионального политсовета и секретарем местного отделения «Единой России». 24 июня на сайте «ЕР» появилось заявление о том, что Омаров исключен из партии с формулировкой: «за дискредитирующие «Единую Россию» действия».

Последнее публичное заявление Омарова до теракта было размещено на сайте администрации Сергокалинского района. В нем глава района Омаров поздравляет мусульман с праздником Курбан Байрам. «Празднование Курбан-Байрам объединяет истинных мусульман, укрепляет взаимные связи и побуждает к оказанию помощи ближнему. Именно эти вечные духовные ценности укрепляют в людях всего мира надежду на лучшее будущее, способствуют росту взаимопонимания между народами, созиданию мира и согласия», — отметил в своей праздничной речи Омаров.

23 июня двое его сыновей Осман и Адиль Омаровы, а также его племянник, по версии следствия, в составе террористической группы напали на полицейских, обстреляли синагоги и православные церкви в Дербенте и Махачкале. Кроме того, террористы обстреляли полицейскую машину в селе Сергокала вблизи Дербента. В Следственном комитете сообщили, что, по предварительным данным, погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица, в том числе православный священник. Силовики убили пятерых террористов. «Их личности установлены», — говорится в сообщении СК.

Позже в Минздраве Дагестана уточнили, что количество погибших выросло до 20 человек. Еще 46 человек — пострадали. «Состояние семи раненых расценивается как тяжелое», — сообщила дагестанский министр здравоохранения Татьяна Беляева.

Автор книги «Живой Дагестан» журналист Владимир Севриновский в своем телеграм-канале написал, что убитым священником был отец Николай из церкви Покрова в Дербенте.

«Помню, рассказывал, как договорился с муфтиятом, что мусульман крестить не будет, даже если захотят. Хочешь перейти в христианство — делай это за пределами республики. Говорил и как однажды, давно, пытались напасть на церковь, но с тех пор все спокойно», — написал Севриновский. По его словам, отец Николай приглашал журналиста вместе с ним посетить местные синагогу и мечеть. «Сегодня эту синагогу сожгли. А отцу Николаю, по сообщениям местных жителей, перерезали горло», — написал Севриновский 23 июня.

По факту ЧП в Дагестане СК возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), а также пп. «а», «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия). Днем в понедельник СКР сообщил, что дело передано для расследования в Центральный аппарат. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что следствие намерено установить и «иных лиц», причастных к совершению теракта.

Глава Сергокалинского района Магомед Омаров 23 июня был задержан. Как писала Baza, на допросе он заявил, что некоторые его сыновья и племянник были ваххабитами. При этом, по данным телеграм-канала, чиновник заявил правоохранителям, что сам не общался с сыновьями, которые были адептами ваххабизма, а остальные его дети и родственники — не поддерживали их. Телеграм-канал SHOT написал, что сейчас следователи решают вопрос о возбуждении на Магомеда Омарова уголовного дела.