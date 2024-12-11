Спустя три дня после свержения президента Сирии Башара Асада стало известно, кто возглавит временное правительство страны. Должность занял Мухаммед аль-Башир, которого считают близким соратником лидера группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*). В телеобращении Аль-Башир объявил, что пробудет временным премьером до марта 2025 года. Что о нем известно — в материале RTVI.

Решение назначить аль-Башира было принято после того, как лидер ХТШ* Абу Мухаммед аль-Джулани 9 декабря встретился с уходящим премьер-министром Мухаммадом Гази аль-Джалали и вице-президентом Фейсалом аль-Микдадом. На этой встрече они и обсудили состав временного правительства, которое в итоге возглавил аль-Башир. На этой должности он будет находиться до 1 марта 2025 года.

Мухаммед аль-Башир родился в 1983 году в деревне Машун — это район Джабаль-Завия в Идлибе. В Университет Алеппо, который окончил в 2007-м, учился на электротехника. Как пишет Middle East Eye, у него также есть квалификация в области английского языка, административного планирования и управления проектами.

До начала политической карьеры аль-Башир работал начальником отдела точных приборов на газовом заводе Сирийской газовой компании. Когда в 2011 году в Сирии началась гражданская война, он перешел к гуманитарной работе и взял на себя управление образовательным институтом «Аль-Амаль». В нем давали образование детям, которые пострадали от войны, передает BBC News.

В 2021-м аль-Башир получил степень в области шариата и права в Университете Идлиба. В том же году он присоединился «к рядам революционеров», говорится в его биографии, опубликованной так называемым «Правительством спасения».

«Правительство спасения Сирии» было сформировано в 2017 году группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Де-факто оно существовало как альтернативное правительству Башара Асада. Власть ПСС распространялась главным образом на провинцию Идлиб и часть провинции Алеппо. В 2023 году население, подконтрольное ПСС, насчитывало около 4 млн человек.

С 2022-го по 2023 год Мухаммед аль-Башир работал в качестве министра развития и гуманитарных вопросов в «Правительстве спасения», а 13 января 2024-го стал премьер-министром ПСС. Он продвигал концепцию электронного правительства, снижение аренды за недвижимость, а в марте подписал указ об амнистии некоторых заключенных по случаю Рамадана.

Хотя аль-Башир возглавлял оппозиционное администрации Асада правительство, у него в прошлом не было связей с такими террористическими группировками, как «Аль-Каида»* или ИГИЛ* — в отличие от лидера ХТШ* аль-Джулани.

В интервью итальянской газете Corriere della Sera Мухаммед аль-Башир заявил, что временное правительство будет добиваться того, чтобы миллионы сирийских беженцев вернулись на родину.

По словам аль-Башира, из-за «неправильного поведения некоторых исламистских группировок» многие люди стали ассоциировать мусульман с терроризмом, а ислам — с экстремизмом. «Именно потому, что мы мусульмане, мы будем гарантировать права всех народов и всех сект Сирии», — утверждал аль-Башир в беседе с итальянским изданием. Также он заявил, что сирийцев настало время «наслаждаться стабильностью и спокойствием».

Глава временного правительства Сирии пока не стал говорить о том, как новые власти будут выстраивать отношения с Россией, Израилем, Ираном и ливанской «Хезболлой».

* организация признана в России террористической и запрещена