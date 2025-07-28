Президент США Дональд Трамп решил сократить 50-дневный срок ультиматума, который дал Москве для того, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Об этом он заявил 28 июля, когда встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в своем гольф-клубе в Шотландии. Тема Украины была одной из основных, но больше внимания представили Лондона и Вашингтона хотели уделить гуманитарной ситуации в Газе, учитывая, что ранее Стармер заявил о необходимости признать Палестину. Тарифы для Европы, Сектор Газа, энергоресурсы из России — чего добился Трамп во время своего турне на британский север — в материале RTVI.

Газа в Шотландии

Переговоры между Трампом и Стармером были намечены на 28 июля — на следующий день после того, как он заключил торговое соглашение с Брюсселем. Для того, чтобы пообщаться с европейскими политиками, 47-й президент США прилетел в Шотландию — на родину своей матери. Это место в Соединенном Королевстве было выбрано не только из-за семейной истории, ведь в Шотландии находятся для гольф-клуба Дональда Трампа.

На территории одного из них — в Тернберри — глава Белого дома и решил встретиться с премьер-министром Великобритании, который прибыл туда вместе со своей женой Викторией.

Как ранее писала газета The Telegraph, Стармер планировал обсудить с Трампом не только торговые отношения между странами, но также военный конфликт на Украине и гуманитарную катастрофу в Секторе Газа.

Не прошло и нескольких минут, как американский лидер объявил: гуманитарный кризис в Газе стал одной из главных причин его встречи с главой британского правительства. Вместе с тем Трамп, в отличие от Стармера, не стал высказываться о том, что для прекращения и прочного мира одним из шагов должно стать «признание палестинского государства».

«Я не собираюсь занимать какую-либо позицию. Я хочу, чтобы люди были накормлены», — подчеркнул американский лидер.

Дедлайн по ультиматуму

Не осталась без внимания и тема украинского конфликта, а также «похолодание» в отношениях с президентом России Владимиром Путиным, которое усилилось после их телефонного разговора в начале июля.

В последнее время Дональд Трамп активно публично говорит, что разочарован в Путине и что российский лидер, по мнению республиканца, не хочет завершать военный конфликт. Перед переговорами в Шотландии президент США повторил эту мантру, но с новой угрозой.

«Я разочарован в президенте Путине, очень разочарован. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я собираюсь сократить срок в 50 дней, который я ему дал», — пообещал глава Белого дома.

14 июля Трамп выдвинул России ультиматум. Он сказал, что Москве и Киеву необходимо мирно урегулировать конфликт в течение 50 дней, в противном случае Вашингтон введет вторичные 100% пошлины на российские товары.

Ранее президент Соединенных Штатов сообщил, что страна продолжит поставлять оружие Украине, но будет действовать не напрямую. На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте он предложил такую схему: США будут производить оружие, а европейские страны альянса будут его покупать.

Эту инициативу уже поддержали несколько стран, в частности Германия, Финляндия и Великобритания. Но в Европе оказались и те, кто выступил против: Венгрия, Словакия, Чехия, Франция и Италия.

Пошлины на газ и оружие

Но Трамп прилетел в Шотландию не только ради Стармера и того, чтобы провести ревизию своих гольф-клубов. 27 июля президент США провел встречу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы заключить торговую сделку между Вашингтоном и Брюсселем.

Однако она оказалась не такой радужной для Евросоюза, какой могла бы быть. 1 августа наступает крайний срок, после которого Трамп обещал ввести 30% пошлины на товары, которые поступают в Соединенные Штаты. За неделю до дедлайна главы Белого дома и Еврокомиссии договорились о том, что:

Тарифы для продукции из ЕС будут составлять не 30%, а 15%. Они также распространятся на автомобили и полупроводники;

50% пошлины на сталь сохранятся;

Евросоюз в ближайшие годы закупит американские энергоносители на $750 млрд;

ЕС инвестирует в экономику Соединенных Штатов еще $600 млрд;

Евросоюз откроет свои рынки для торговли с США по нулевым тарифам и закупит у Штатов «огромное количество военной техники».

По итогам переговоров Урсула фон дер Ляйен заявила, что «это лучшее, что смогли получить» европейцы. Также она сделала акцент на том, для чего ЕС нужны энергоносители из США.

«Мы заменим российские нефть и газ значительными объемами американской нефти и ядерного топлива», — объяснила глава ЕК.

Евросоюз уже давно размышляет над тем, что странам объединения надо отказаться от российского газа. Предполагалось, что этот процесс будет постепенным и завершится в конце 2027-го. Однако 25 июля агентство Reuters со ссылкой на документы писало, что депутаты Европарламента рассматривают предложение ускорить отказ от российских энергоносителей.