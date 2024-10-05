До главных выборов в США остается ровно месяц, и исход до сих пор не очевиден. За кресло в Овальном кабинете на следующие 4 года борются бывший глава государства республиканец Дональд Трамп и действующий вице-президент демократка Камала Харрис. Сейчас второе лицо США лидирует в большинстве опросов, хотя и с небольшим отрывом. О том, каковы шансы двух кандидатов за 31 день до президентских выборов, — в материале RTVI.

Харрис победит?

Несмотря на то, что кандидат от республиканцев и по совместительству 45-й президент США Дональд Трамп начал свою предвыборную кампанию еще в 2022 году, с приближением дня голосования — 5 ноября — его шансы на победу все сильнее снижаются. Практически все опросы, проведенные за последнее время, показывают, что он может уступить своей сопернице Камале Харрис, которая лишь в августе официально включилась в гонку.

После того, как в июле Трампа чуть не застрелили на митинге в Батлере, многие полагали, что покушение прибавит очков экс-президенту, однако эффект оказался кратковременным. И даже обвинение администрации президента США Джо Байдена не изменили ситуацию в пользу республиканца.

Исследование Emerson показало минимальный разрыв между Трампом и Харрис — всего 2% (50% против 48%), — но все-таки большинство отдает предпочтение действующему вице-президенту.

«Разрыв между кандидатами остается неизменным с начала сентября, когда у Харрис было 49%, а у Трампа — 47%. Харрис сохраняет небольшое преимущество, хотя и меньшее, чем четырехпроцентный отрыв Байдена в национальных опросах Emerson 2020», — рассказал исполнительный директор Emerson College Polling Спенсер Кимбалл.

При этом экс-президент все же сохраняет преимущество среди избирателей старше 50 лет.

Схожие результаты показал и опрос NPR/PBS/Marist. А вот исследование New York Post дает разрыв уже в 4% в пользу Камалы Харрис: 51% против 47%. Тем не менее в решении насущных проблем, таких как инфляция, нелегальная миграция и рабочие места, избиратели больше доверяют Дональду Трампу.

Самый большой разрыв в 5% дает Morning Consult, где за экс-президента готовы проголосовать 46%, а за Камалу Харрис — также 51%. Впрочем, наиболее важными здесь все-таки будут показатели независимых избирателей, которые не относят себя ни к демократам, ни к республиканцам. И вот уже здесь отрыв вице-президента минимален — 45% против 44%.

Лишь исследование Rasmussen Reports отдает предпочтение Трампу, где у него 49%, а у Харрис — 47%. При этом по среднему коэффициенту всех опросов, которые приводит Real Clear Politics, все равно побеждает Камала Харрис — у них с Трампом разрыв в 2,2%.

Колеблющиеся штаты и уголовные дела

Несмотря на эти результаты, наиболее пристальное внимание приковано к так называемым «колеблющимся штатам», которые и могут решить судьбу Белого дома на следующие четыре года. И именно за этих избирателей кандидатам Трампу и Харрис нужно бороться на все 200%, так как в остальные штатах и так понятно, за кого жители будут голосовать.

В этом избирательном цикле колеблющимися стали Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. И, судя по опросу Cook Political Report, который проводился в конце сентября, преимущество все еще у Камалы Харрис.

Так, вице-президент опережает бывшего главу государства в Аризоне (на 2%), Мичигане (на 3%), Неваде (на 1%), Пенсильвании (также на 1%) и Висконсине (на 2%). При этом в Северной Каролине у них равный счет — у каждого по 49% поддержки.

Единственным штатом, где Дональд Трамп вырвался вперед, стала Джорджия, — 49% у экс-президента против 47% у Харрис. И это удивительно, учитывая продолжающееся уголовное дело в отношении кандидата от республиканцев в этом штате. Экс-президента обвиняют во вмешательстве в выборы в Джорджии во время избирательного процесса 2020-го, когда Трамп боролся за Овальный кабинет с Джо Байденом. К тому же в апреле суд Джорджии отказал экс-президенту в прекращении дела.

«Даже ключевые политические заявления не защищены от судебного преследования, если есть подозрения, что их используют в преступных целях», — сказал тогда судья Скотт Макафи, который рассматривал ходатайство Трампа.

Кстати, это не единственное дело против бывшего главы государства. В мае присяжные суда Нью-Йорка признали Дональда Трампа виновным в фальсификации деловой документации.

Впрочем, летом появился свет в конце тоннеля по другому делу. В августе 2022 года в Мар-а-Лаго, резиденции экс-президента во Флориде, ФБР во время обыска нашло секретные документы, которых в идеале там быть не должно. Это разбирательство в отношении Трампа стало одним из самых громких, однако в июле суд Флориды прекратил дело. И основание оказалось весьма прозаичным: судья Эйлин Кэннон посчитала, что назначение и финансирование работы спецпрокурора Джека Смита для расследования было незаконным.

Но раньше времени Трампу радоваться не стоит. Есть еще и четвертое дело — вокруг штурма Капитолия 6 января 2021-го. Тогда сторонники экс-президента, которые были несогласны с итогами выборов, ворвались в здание конгресса США. В декабре 2023 года рассмотрение дела приостановили, чтобы изучить вопрос: а имеет ли Дональд Трамп иммунитет от уголовного преследования как глава государства.

Этим летом Верховный суд США частично подтвердил его иммунитет, однако эта история, видимо, еще далека от завершения. 2 октября прокуроры представили новые подробности попытки Трампа отменить свое поражение на выборах в 2020 года. Они заявили, что республиканец действовал вне сферы своих обязанностей президента, когда оказывал давление на чиновников и тогда вице-президента Майка Пенса. В ответ Трамп на следующий день призвал судью снять два центральных обвинения в этом деле — в воспрепятствовании правосудию.

Что будет с Украиной и Израилем?

Если опустить внутренние темы, которые больше всего волнуют американских избирателей, то один из главных вопросов для любого из кандидатов в случае победы станет военный конфликт на Украине. Пока США остаются ключевым союзником Киева в вопросах финансирования и поставок оружия.

Чтобы узнать, что будет с американской помощью, президент Украины Владимир Зеленский во время своего сентябрьского визита в Соединенные Штаты встретился как с администрацией Байдена-Харрис, так и с Дональдом Трампом. С экс-президентом политики увиделись в «Башне Трампа» (Trump Tower) в Нью-Йорке.

Республиканец уже не раз говорил, что в случае победы сможет в кратчайшие сроки урегулировать конфликт. Этот же тезис он подтвердил и после переговоров с Зеленским, который хотел представить американскому руководству свой «план победы».

«Надеюсь, что мы одержим хорошую победу [на выборах], потому что, честно говоря, если победит другая сторона, я не думаю, что у него [Зеленского] вообще будет какая-то победа», — сказал Трамп после встречи с украинским лидеров.

При этом республиканец добавил, что, если переизберется, будет вести работу по урегулированию при помощи дипломатии и совместно с Демократической партией. Во время же встречи с Харрис политики в основном обсуждали дальнейшую помощь Киеву.

«Вице-президент выразила свою непоколебимую приверженность помощи Украине. Они обсудили важность постоянной поддержки Украины со стороны США, планы президента Зеленского на победу и усилия по обеспечению справедливого и прочного мира на основе воли народа Украины и Устава ООН», — сообщила пресс-служба Белого дома.

Кроме того, Харрис поприветствовала прогресс Украины реформах верховенства права и усилиях по борьбе с коррупцией. Кроме того, они обсудили продолжающуюся поддержку Вашингтона в укреплении гражданской энергетической инфраструктуры страны.

Между тем сейчас все внимание мирового сообщества приковано к другому региону — Ближнему Востоку, где ситуация накаляется с каждым днем. После того, как 7 октября 2023-го радикальное движение ХАМАС напало на Израиль, конфликт между ними в Секторе Газа стал центральным практически на всех международных площадках. За это время Израиль начал операцию в Ливане, попутно ликвидировав лидера группировки «Хезболла» Хасана Насраллу. До этого в Тегеране был убит лидер ХАМАС Исмаил Хания. В ответ на это вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю — второй в истории (первый был в апреле).

При этом Джо Байден выступил против того, чтобы еврейское государство нанесло удары по ядерным объектам на иранской территории. А вот Дональд Трамп с ним категорически не согласился, сказав, что это был «неправильный ответ».

«Это был самый безумный ответ, потому что, знаете что? Скоро у них будет ядерное оружие. И тогда у нас возникнут проблемы», — сказал кандидат от республиканцев, который на президентском посту в 2018 году вышел из ядерной сделки с Тегераном.