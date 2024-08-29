Кандидат на пост президента США от республиканской партии Дональд Трамп обвинил главу Белого дома Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис в причастности к покушению на него 13 июля в Пенсильвании. Свое заявление бывший американский лидер озвучил во вторник, 27 августа, в эфире телевизионного ток-шоу Dr Phil, сообщает The Guardian.

Отвечая на вопрос ведущего о виновных в случившемся, республиканец отметил, что «в определенной степени» ответственность лежит на Байдене и Харрис. По словам Трампа, они «пытались настроить» против него правительство, а также министерство юстиции, в результате против него завели несколько уголовных дел, угрожавших предвыборной кампании Трампа.

«Я думаю, что в определенной степени это вина Байдена и Харрис… Они не были заинтересованы в моем здоровье и безопасности», — заявил он.

По мнению политика, всему виной также жесткая риторика действующего президента о Республиканской партии и ее политике. Трамп предположил, что негативные высказывания Байдена о его персоне могли спровоцировать человека, который стрелял в экс-главу государства на предвыборном митинге.

«Они говорят, что я представляю угрозу демократии. Это их стандартная линия поведения, просто продолжая это говорить, вы знаете, что это может заставить убийц или потенциальных убийц действовать. Это ужасно… Может быть, эта пуля — из-за их риторики», — отметил Трамп.

Кроме того, он обвинил администрацию Белого дома в том, что она не предоставила для его охраны на митинге достаточное количество сотрудников Секретной службы. Бывший американский лидер считает, что этому препятствовали Байден и Харрис.

В то же время The Guardian обратило внимание, что доказательств вмешательства действующего президента и его вице-президента в дела Секретной службы нет. К тому же оба политика после покушения выразили обеспокоенность случившимся, а глава Белого дома даже призвал смягчить предвыборную риторику в отношении оппонента.

По данным издания, вскоре после происшествия Секретная служба признавалась, что в последние два года охрана Трампа жаловалась на недостаточное количество персонала. Однако спецслужбы не предоставили дополнительных сотрудников в службу безопасности республиканца.

13 июля на встрече Трампа с его сторонниками в Батлере (Пенсильвания) 20-летний Томас Мэтью Крукс выстрелил в экс-президента из винтовки AR. Стрелок, который жил с родителями в пригороде Питтсбурга Бетел-Парк, действовал в одиночку. Его убили на месте сотрудники спецслужб. В результате попытки покушения Трамп был ранен в правое ухо.

Позже источники телеканала CNN рассказали, что за последние несколько недель власти США получали разведданные о планах Ирана совершить покушение на Трампа. В связи с этим Секретная служба должна была усилить меры безопасности и предупредить предвыборный штаб кандидата-республиканца о том, что митинги на открытом воздухе нежелательны.

22 июля состоялись слушания комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США, на которых обсуждался инцидент с нападением на Трампа. Выступая там, глава Секретной службы США Кимберли Читл признала, что это покушение стало «самым значительным провалом Секретной службы США за несколько десятилетий». На следующий день она подала в отставку.