После потери доступа к африканским месторождениям урана, критически необходимого для французской атомной энергетики, Париж стал налаживать контакты в этой сфере со странами Центральной Азии. Ключевыми партнерами для такого сотрудничества Франция видит Узбекистан, Казахстан и Монголию — страны, где исторически сильны позиции Росатома. RTVI разбирался, как Париж наращивает свое присутствие в регионе.

Узбекистан

Узбекская госкомпания «Навоийуран», пятый крупнейший производитель урана в мире, и французская корпорация Orano 11 марта в Париже подписали соглашение о промышленном освоении уранового месторождения Южный Дженгельды.

На первом этапе предполагаемые инвестиции составят в течение трех лет 214 млн долларов, а среднегодовая добыча урана ожидается на уровне 500 тонн с увеличением на пике добычи до 700 тонн. Orano ожидает, что на этом месторождении можно будет добывать уран не менее 10 лет.

Проект Южный Дженгельды будет разрабатываться совместным узбекско-французским предприятием Nurlikum Mining, созданным в декабре 2019 года. Orano получила в нем 51%, а Госкомгеологии Узбекистана — 49%. Для реализации проекта к нему привлекут японскую компанию ITOCHU Corporation, которая приобретет миноритарную долю в Nurlikum Mining. Всего в ресурсную базу входят три перспективные площадки по добыче урана — Северный и Южный Дженгельды и Янгикудук.

Париж резко интенсифицировал свои контакты по проектам в Центральной Азии еще в 2022 году после того как стало ясно, что его влияние в странах Сахеля падает и на смену французскому присутствию приходит Россия. Особую актуальность тема поиска новой ресурсной базы для французской атомной индустрии приобрела летом 2024 года после военного переворота в Нигере, который произошел за год до этого. Новые власти решили отозвать у Orano разрешение на работу на одном из крупнейших в мире урановых рудников Имурарен, добыча которого покрывала 35-40% от общего импорта урана во Францию.

В ноябре 2022 года узбекский Госкомгеологии, «Навоийуран» и французская Orano подписали трёхстороннее соглашение о расширении добычи и переработки урана. «Узбекистан намерен ориентироваться на французскую модель в цепочке создания стоимости ядерного топлива», — писала «Газета.uz». Министр горнодобывающей промышленности и геологии Бобир Исламов отмечал, что Orano планирует инвестировать до 500 млн долларов в добычу и переработку урана в Узбекистане. По его словам, геологоразведочные работы проводят ещё на двух площадках в Навоийской области.

В ноябре 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон совершил турне по странам Центральной Азии — Казахстану и Узбекистану. Агентство Bloomberg в превью к визиту с говорящим заголовком «Макрон приземлится на заднем дворе Путина в поисках новых друзей и урана» сообщало, что «обнаружив, что внезапно стала нежеланной в своей традиционной сфере влияния, Франция расширяет свои горизонты». Именно поэтому Макрон отправился «в богатую энергоресурсами Центральную Азию, чтобы посетить Казахстан и Узбекистан, двух поставщиков урана, который используется в ядерных реакторах страны».

Кроме того, «эти усилия соответствуют более масштабным европейским попыткам диверсифицировать поставки российского ископаемого топлива, от которого блок ранее так сильно зависел», а также «подтолкнуть бывшие советские республики к тому, чтобы они перестали зависеть от России», отмечало Bloomberg.

Казахстан

В Казахстане Orano ведет добычу через ТОО «СП «Катко», где имеет контрольный пакет (51%), у Казатомпрома — 49%. Доля Orano в общей добычи урана в Казахстане составляет 4%, а по запасам — 3% (27000 тонн).

Одной из основных целей визита Макрона в Астану было желание решить вопрос по стабилизации добычи СП «Катко», которая в 2021 году упала до 2,1 тысячи урана, что на 400 тонн было меньше запланированного. За счет доступа к новым полям планировалось довести ее до 4000 тонн, из которых на французскую долю придется около 2100 тонн.

В ходе ответного визита во Францию, 5-6 ноября 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Orano S.A Николя Масом и отметил важность партнерства, которое позволит Астане «развивать высокотехнологичные отрасли, одновременно обеспечивая поставки урана во Францию».

Тогда же посол Франции в Казахстане Сильван Гиоге в интервью казахстанскому изданию BES.media заявил, что «Франция хочет стать крупным инвестором в Казахстане в области урана, а также других полезных ископаемых».

СП «Катко» работает на участке 1 «Южный» и участке 2 «Торткудук» месторождения Моинкум Созакского района Туркестанской области. По последним данным, в 2025 году добыча на «Южном» составит 321 тонну, в 2026 году она снизится до 109 тонн, а в 2027 году и вовсе упадет до нуля. На «Торткудуке» же производство будет постепенно расти с 3279 тонн в 2025 году, далее до 3892 тонн в 2026 году, после чего будет стабилизировано на уровне 4 тыс. тонн в 2027-2034 годы.

Добыча урана в Казахстане высокомаржинальна, и рентабельность бизнеса «Катко» по итогам 2024 года составила 57%, а гендиректор Orano Николя Мас в разговоре с инвесторами осенью 2024 года заявил, что «наращивание добычи этого СП важно для Orano из-за недавних производственных потерь на урановых рудниках в Нигере из-за экспортных и логистических ограничений». Он также отметил, что «производственные доли добычи в совместных предприятиях в Казахстане и Канаде компенсируют недобор на нигерских месторождениях».

Монголия

Еще одной страной, в которой традиционно сильно российское влияние и где Франция наращивает активность в секторе добычи урана, стала Монголия, которая в октябре 2023 года достигла предварительного соглашения с Orano о разработке проекта на 1,6 млрд долларов по добыче урана на месторождение Зоовч-Овоо.

Orano уже инвестировала более 250 млн долл. США в проекты по разведке и определению монгольских ресурсов урана. Что касается проекта по разработке Зоовч-Овоо, то планируется, что подготовительная фаза начнется в период с 2024 г. по 2027 год, а добыча — в 2028 году и, как ожидается, в 2044 г. ее объем достигнет 2,6 тысяч тонн урана.

Илья Никитин